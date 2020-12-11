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才刷一下臉房子就被過戶 南寧十多人遭中介騙千萬

中國新聞組╱北京12日電
多個售房者表示，他們只刷了臉以及在紙質的「房地産買賣代辦合約」上簽過字，房子就被輕易過戶了。（取材自央視）
多個售房者表示，他們只刷了臉以及在紙質的「房地産買賣代辦合約」上簽過字，房子就被輕易過戶了。（取材自央視）

廣西南寧一些業主早前委託一家房產中介公司工作人員賣房時，疑似遭遇詐騙，業主被要求刷臉，在不知情情況下，名下房產就被過戶給他人或被用於抵押貸款；今年6月到10月，受害人有十多人，受騙總額超過人民幣1000萬元（約154萬美元 ）。

央視網報導，今年9月份，廣西南寧市民黎先生想出售一套商品房，他來到一家房產中介店，透過一位叫韋遠鵬的置業顧問，簽署一份《房地產買賣代辦合約》，約定以150萬元的價格銷售房屋。在收取3萬元定金後，次日，韋遠鵬以房屋查檔為由，要求黎先生和他見面，用手機給黎先生進行刷臉。

比黎先生賣房更早的還有南寧市好幾位市民，同樣是透過韋遠鵬賣房，同樣在交付定金以後進行刷臉查檔。但是大家都沒有等到房款，卻等來一個炸了鍋的消息。

黎先生表示，10月15日，看到新聞報導那個姓韋的騙了很多人，透過人臉識別把很多人的房產轉給買家。

據報導，韋遠鵬隨後被抓，目前警方已進行立案調查，這些售房者被過戶的房屋已經被凍結交易。

售房者們說，僅僅被韋遠鵬一個人騙的受害者已經超過10人，受騙總額超1000萬元。這些售房者都是在和韋遠鵬完成刷臉認證後，房子當天就被過戶出去，而且立刻被買家抵押給第三方。

報導指出，記者調查發現，韋遠鵬都是使用「邕e登」App進行不動產轉移登記的。該App是南寧市不動產登記中心於2018年推出的線上業務辦理平台，目前96%的不動產登記業務都實現線上辦理。

受害者超過10人，受騙總額超1000萬元。（取材自央視）
受害者超過10人，受騙總額超1000萬元。（取材自央視）

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