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上千萬人排隊 共享單車退押金 要等988年

中國新聞組／北京11日電
申請退還共享單車的押金，是許多「小黃車」消費者的夢魘。（取材自中國消費者報）
申請退還共享單車的押金，是許多「小黃車」消費者的夢魘。（取材自中國消費者報）

共享單車至今有一千多萬用戶的押金未退，根據「小黃車」App的協議，消費者只能申請仲裁，而要仲裁，最少得先交6100元。一位清華大學法學院學生狀告「小黃車」搞霸王條款，結果敗訴「倒賠」了400元；又一位清華大學法學院學生接力起訴，日前再次領到「 敗訴」裁定。

中國消費者報報導，2019年，清華大學法學院大三學生小孫在「小黃車」App申請押金退款，一直未能到帳。2020年5月，小孫再次登錄「小黃車」App時，注意到《用戶服務協議》中約定：凡因本協議引起的或與本協議有關的任何爭議，均應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會。

小孫認為，消費者提交押金一般為99元或199元，每次租賃單車的租金也只有1元，而透過仲裁的最低費用為6100元，成本過高，阻礙消費者對權利的維護。

小孫向北京市第四中級人民法院提出申請，請法院確認小黃車仲裁協議無效。

法院審理認為，小孫是自主自願選擇註冊成為ofo共享單車用戶，不存在《仲裁法》規定的無效情形，應認定為有效，駁回小孫的申請，申請費400元由小孫負擔。

2020年9月，另一名清華大學法學院學生小肖接力起訴」小黃車「，以同樣的理由，請法院確認小黃車仲裁協議無效。小肖說，「接力起訴就是希望通過合法的途徑去表達消費者的訴求。對勝算沒有預期，希望法院能做出合理的裁決。 」

12月8日，北京四中院作出裁定，駁回小肖的申請。

報導說，兩個月過去，排隊申請退小黃車押金人數仍有1650多萬，少了2000多人。照此速度或還要等988年。

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