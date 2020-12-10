男友勸她從良 女喊「死也不嫁給你」…慘被掐死

示意圖。（取材自瀟湘晨報）

深圳市15年前一起殺人案，近日因逃逸的兇嫌落網，再度被提起。死者小琴是一名性工作者，兇嫌阿濤鍾情於她，一心想勸她「從良」，卻不料她另有懷抱，一次爭執後，小琴怒喊「我死也不嫁給你」，阿濤一怒之下掐住了小琴的脖子，奪取她的性命後逃逸。

瀟湘晨報報導，2005年4月13日，早上8時多，小琴的情人阿波來到小琴租住的一居室，看到門虛掩著，他一進屋，就覺得有點不對勁。

床上躺的人，被子蓋得嚴嚴實實。阿波揭開被窩，只見小琴全身赤裸，一動不動，脖子上還有紅印。阿波於是報警。

據悉，阿波認識小琴已經一年多了。23歲的小琴，沒有固定職業，以賣淫為生。阿波是小琴的熟客。一來二去，兩個人逐漸萌生情意。阿波和小琴都喜歡打麻將。晚上，他們經常結伴一起去附近的小店打麻將，打完後，阿波會騎摩托車把小琴送回住處，摩托車也放在小琴那裡，自己再走回住處。

就在案發前一天晚上，阿波還喊小琴一起去打麻將。期間，小琴曾接了一個電話，說了兩句就掛掉了。小琴接著打麻將，電話又響了。小琴說，不管它。阿波就幫她按了拒聽鍵。之後，這個號碼又打過來好幾次，阿波就關掉了手機 。

麻將攤到晚上11時半才散。阿波把小琴送回住處，誰知，這竟是他和小琴的最後一面。

原來，小琴生活中，還有一個男人阿濤。阿濤在龍崗平湖一家工廠上班。他也是小琴的熟客，阿濤一直在追求小琴，小琴也曾答應過和他在一起。但是，阿濤發現，小琴不僅在賣淫，還和其他男子保持著男女朋友關係。阿濤要求小琴不要再和其他男人來往，小琴卻拒絕了他。

當晚，阿濤喝了酒，用公用電話給小琴打電話，可是一直被掛斷，最後手機還關機了。他很是不滿。

到了半夜，阿濤氣呼呼地去小琴那裡過夜，兩個人一番激情之後，阿濤再次請求小琴不要再做「小姐」了，也不要再和其他異性來往了。然而，小琴依舊堅決地拒絕了他，還煩躁地說：「我死也不嫁給你。」氣急敗壞的阿濤衝動地掐住了小琴的脖子。殺人後，阿濤拿走小琴的手機逃逸無蹤。

2020年3月，阿濤在東莞被抓獲。據他交代，十幾年來，他隱姓埋名，東躲西藏，不敢回老家，也不敢交朋友。這幾年就自稱姓楊，一直在東莞做廚師。近期，深檢以涉嫌故意殺人罪，對阿濤提起公訴。