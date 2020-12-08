女嬰墜樓拒治療 父說「最好的醫生是自己」、「養養就好了」

事件中的女嬰。(視頻截圖)

河北石家莊一名4個月女嬰6日從5樓墜落受傷，父親卻說出生沒幾天曾墜樓也沒事，拒絕接受治療，就帶孩子回家靜養。

女嬰父親稱，孩子第一次墜樓啥事也沒有，還說人活著就是來受苦的，女嬰已被父親接回家照顧，還稱孩子只需要奶粉和睡眠，養養就好了。

孩子父親還在一段視頻中表示，醫院細菌太集中，家裡環境會好很多，自己學過嬰兒護理，做過保母、護工等工作，「這是自己的強項，最好的醫生是自己」。

來源：youtube

據北晚新視覺報導，鄰居稱墜樓女嬰已是二次墜樓，剛出生沒幾天曾墜過一次。

視頻畫面顯示，女嬰墜落到一樓金屬防護網處。(視頻截圖)

報導說，當時，一名快遞小哥楊豔峰恰好在該小區內派件，聽聞有人墜樓的消息，曾經當過兵的楊豔峰無暇多想，直接翻上兩米多高的小房，越過鐵藝尖狀圍欄，將孩子抱到懷中。

視頻畫面顯示，女嬰墜落到一樓金屬防護網處。(視頻截圖)

隨後，警方和救護車趕到，女嬰被送往醫院進行救治，經過搶救，嬰兒暫無生命危險，被父親從醫院帶回家中。

有報導稱，孩子母親疑似患有精神病，可能是母親將孩子從窗戶扔出。目前，孩子母親已經被送到了醫院接受治療，孩子墜落的窗戶已經安裝了護欄，後續女嬰將由父親照顧。

孩子父親還表示，自己所住的樓房一層上有防護網，防護網相當於三樓，「一般三樓是摔不死人的」。

網友對於父親的回應感到氣憤，「心疼孩子，請有關部門一定要保證孩子安全」。