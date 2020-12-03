姦淫4歲幼女 哈爾濱惡狼速被判死 官媒：嚴懲宣示零容忍

宣判現場。（取材自紅星新聞）

哈爾濱一名四歲女童3個月前遭鄰居抱走性侵 ，並導致嚴重傷殘，各界呼籲嚴懲惡狼。該案2日宣判，被告人被判處死刑，剝奪政治權利終身。此案速審速決，有官媒評論，「依法嚴懲，是以典型個案的警示效應，宣示法律對性侵未成年人犯罪的零容忍態度。」

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紅星新聞報導，據哈爾濱市中級人民法院官方微信 消息，哈爾濱市中級人民法院依法不公開審理並當庭宣判劉某國姦淫幼女案，被告人被依法判處死刑。

哈爾濱市中級人民法院審理查明，2020年8月29日晚，劉某國將四歲周姓女童從她家門口騙走，挾持到哈爾濱市道里區城鄉路匯智東方悅工地西側彩繪宣傳圍擋下排水溝內，不顧周童的反抗，採用暴力手段猥褻並強姦她，致周童身體三處重傷二級，其中一處九級傷殘、二處十級傷殘。

據報導，周童的父親周先生說，他父親平時騎車外出收撿廢品，54歲的鄰居劉某有時也幫父親捆紮。8月29日下午，劉某幫父親的忙後，晚上被留在他們家裡一起吃飯，其間劉某稱要喝酒，父親便給他拿了一些白酒，他喝完後覺得沒過癮，又要啤酒喝，離開時父親還給他人民幣 100元（約15.2美元）作為幫忙的酬勞。

報導稱，周童是當天傍晚失蹤，奶奶表示，當天6時，和兒子因為孩子上托兒所的事情發生分歧，吵了幾句，就在外面待了20分鐘，剛一回家，就發現孩子不見了。「這個時候，劉某出現了，在家門口討酒喝，我們拒絶了，趕他也趕不走，等我出去再回來，發現孩子不見了。一家人找孩子的動靜驚動了左鄰右舍，這個時候有人說，孩子被劉某領走了……」

當地社區街道、道里區公安民警刑警以及一些好心人，數百人搜救，但仍然一夜未果。次日清晨6時，一家人在數十公里遠的地方尋找時，突然接到一個鄰居的電話稱，孩子已經被劉某送回來了。

周先生說，女兒渾身多處是傷，褲子上有血，他發現情況不對，立即將她送醫救治。周先生說，「孩子出現Ⅱ度撕裂，下身錯過最近縫合時期並受到感染，並感染到了肺部，不斷持續發高燒，意識不清，接下來還有很長的治療。」