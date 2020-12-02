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糖水當燕窩…網紅辛巴哭：願賠6000萬 但視頻是舊的？

中國新聞組／北京報導
辛巴在直播間痛哭的視頻最近曝光，但該視頻又被曝出是10月的事情，並非是在談燕窩事件。(視頻截圖)
辛巴在直播間痛哭的視頻最近曝光，但該視頻又被曝出是10月的事情，並非是在談燕窩事件。(視頻截圖)

網紅辛巴遭踢爆販賣的燕窩產品其實是糖水，在沉默多日後，辛巴在微博發表長文道歉並願意「假一賠三」。最新曝光的視頻中，辛巴在直播間痛哭「不想要錢也不想跟網紅作鬥爭」，令不少網友心軟相挺，但該視頻又被曝出是早前10月的事情，並非是在談燕窩事件。

魯中網報導，事件起因是有消費者質疑辛巴販賣的燕窩產品是糖水，當時辛巴高姿態的表示要告造謡者，甚至連轉發的自媒體都要一併提告。之後，有位叫王海的職業打假人，公開出具了這款燕窩產品的詳細質檢報告，並指出這款燕窩產品其實就是糖水。

事情再次發酵後，辛巴以及其團隊發文道歉，辛巴稱遭到品牌方矇騙直到現在都聯繫不上，並願意拿出6000萬人民幣(約910萬美元)賠償消費者，「假一賠三」。

打假人王海表示，辛巴道歉文裡稱所售商品有不到2克的燕窩，這是對公眾的再次欺騙。他不是誇大宣傳，是虛假宣傳，甚至是詐騙，「不是退一賠三，應該是退一賠十」。而其後，辛巴便沒再對此回應。

自媒體春秋八卦報導，12月1日，有媒體分享一段視頻，稱辛巴在11月30日的深夜直播時痛哭，落淚表示自己不想要錢，也不想和網紅做鬥爭。辛巴表示，自己就想做一個普普通通的老百姓，坐在這裡和大家聊聊天。視頻的最後，他一邊擦眼淚，一邊說「讓中國人知道我叫辛有志」、「我還活著」。

然而這段視頻真實性遭到網友質疑，因為自從燕窩事件後，辛巴再也沒有開通過直播。有網友扒出這段視頻其實是辛巴在10月20日左右直播帶貨的事情。當時辛巴在直播向李佳琦、薇婭宣戰，稱只要他們直播賣貨，自己就會用更低的價格去狙擊對方。

網紅辛巴。(取材自微博)
網紅辛巴。(取材自微博)
辛巴在直播間痛哭的視頻最近曝光，但該視頻又被曝出是10月的事情，並非是在談燕窩事...
辛巴在直播間痛哭的視頻最近曝光，但該視頻又被曝出是10月的事情，並非是在談燕窩事件。(視頻截圖)

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