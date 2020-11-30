從吃喝打牌到索賄…四川官員貪千萬 一審判10年

資陽市委原書記陳吉明收賄遭雙開。（取材自長安街知事）

四川資陽市委原書記陳吉明涉貪腐1083萬元（人民幣 ，以下同，約164萬美元 ），日前一審宣判有期徒刑十年六個月，並處罰金80萬元（約12萬美元）。回顧他17年來的貪腐生涯，可說是一段被老闆們「圍獵」的過程。

長安街知事報導，陳吉明大學畢業後，被分配到自貢市委黨校工作，隨後又在市政府、市交通管理委員會等多個單位鍛鍊。2003年左右，陳吉明擔任自貢市副市長，開始跟各種企業老闆打交道，也拉開他貪腐的序幕。

「圍獵者」們一開始掩蓋著逐利的目的與陳吉明套關係，光是通過打麻將鋪底和故意輸錢，就先後輸送了100多萬元。此外，每到周末，都有人邀請陳吉明在高檔酒樓、飯店吃喝玩樂。

2005年，陳吉明在自貢市分管交通工作。當時四川省道S305線要進行升級改造，部分路基工程面公開招標。通過吃請，老闆杜某某和陳吉明搭上了線。杜某某提出想承攬省道S305線的部分工程後，陳吉明積極協調，幫他爭取到了工程。杜某某為了感謝，送上了一個大紅包。

陳吉明說：「吃了飯以後，他（杜某某）用一個紙袋子就（拿）給我，他就感謝我對這個工程的支持，我當時拿回家一看，裡面是20萬元（約3萬美元）。」

幾年以後，陳吉明以「借」的名義一次性收受了100萬元（約15萬美元）。2011年，陳吉明和一個張姓老闆聊天，稱家裡最近經濟比較緊張，提出向張老闆借款100萬元，約定一年之後歸還本金利息，張老闆聽後很爽快地就答應了他。一年後陳吉明不提還錢，張老闆也沒有要錢。

2018年初，陳吉明和老闆吳某吃飯，提出想要「借個車開」。吳某在問清楚他想要什麼樣的車後，花了40餘萬元（約6萬美元），以他人名義購買了一輛白色的奧迪A5轎車，交給陳吉明的家人使用。

在落馬後，陳吉明說：「他實際上是在跟我手中的權力講感情，在跟我手中的權力交朋友。他們不是捧著我，而是捧著我手中的權力。君子之交淡如水的古訓，可惜自己明白得太晚。」