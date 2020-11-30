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官媒稱林則徐後裔 海南高官林東涉嚴重違法被查

中國新聞組／北京30日電
林則徐後裔，林東涉嫌嚴重違紀違法被查。（取材自澎湃新聞）
林則徐後裔，林東涉嫌嚴重違紀違法被查。（取材自澎湃新聞）

據海南廉政網披露，海南省交通運輸廳前廳長林東涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。中國官媒稱，林東是國民黨將軍林遵之子，也是林則徐後裔。名人之後涉貪引發網友熱議，直批林東「有辱家門」。

據澎湃新聞，公開簡歷顯示，林東1960年2月生，海南海口人，1991年加入中共，1982年參加工作，在職研究生學歷，高級審計師。

林東長期在海南任職，曾任海南省三亞市委常委、組織部部長，三亞市委常委、市政府副市長，儋州市委副書記、市政府市長，昌江縣委書記（正廳級），海南省交通運輸廳黨組書記、廳長，今年3月辦理退休。

上觀新聞報導，林東所待過的三亞市在近兩年已有兩任市委書記、一任市長、四名副市長被查；他待過的儋州市也有一任市委書記、一任市長、兩任副市長及兩任公安局局長先後被查。

在任儋州市長期間，林東的上級為儋州市委書記張琦。張琦也曾在三亞市任職，2019年在擔任海口市委書記時，因成為中共19大後「海南首虎」而落馬。張琦受賄案今年7月9日在廣東開庭，檢方指控張琦共受賄逾1.07億元人民幣

今年7月被查的海南省政協原副主席王勇，在三亞市任職時亦曾與林東共事，王勇的下屬劉保鋒則是19大後落馬的「海南第二虎」。

林則徐基金會 否認關係

據人民網提供的簡歷顯示，林東是海軍將領林遵之子、「愛國將領」林則徐的後裔。澎湃新聞以「有辱家門」形容林東被查，並指林東出身「愛國將門」之後，卻涉嫌嚴重違紀違法，結局令人唏噓。

不過，林則徐基金會微信公眾號表示，林則徐基金會副會長、林則徐六代孫女林祝光，與林遵大女兒林華卿聯繫確認林東的身分時，林華卿否認林東為林遵之子。

林華卿曾任海軍4805廠副廠長，她曾在公開場合談到：「家裡有五口人，林遵臨死前，曾把我們姊妹叫到床前，唱『歌唱祖國』。」未提到過有個當官的兄弟。

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