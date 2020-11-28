拍照從不正面示人… 潛逃16年的殺人犯 如何變寺廟住持？

廣東一名殺人犯為了躲避警方的追捕，化名躲入寺廟，最後竟然成為該廟住持。（取材自中國青年報）

江蘇省宿遷市一間寺廟裡，有一位德高望重的住持，他拍照從不以正面示人。當警方上門時候，信徒還好奇到底發生什麼事。原來在2002年的時候，4個男子設計搶劫了自己的朋友，並導致對方窒息而死。其中逃了16年的力天佑，身分翻轉由殺人犯成為廟裡修行的住持。

中國 青年網報導，這並不是「放下屠刀，立地成佛」的實證。

力天佑是江蘇人，從小不學無術，早早就輟學外出打工，打工的時候仍然好吃懶做。他2001年在廣東認識了盧姓男子。盧男是個富二代，出手闊綽。2002年元旦，力天佑找來翁男、耿男和胡男3人，把毫不知情的盧男騙到出租屋裡，搜刮身上金錢。

但是在一陣拳打腳踢之後，暈過去的盧男竟意外窒息死亡。4人大驚失色，立刻逃離了出租屋。

盧男的家人一直聯繫不上他，報警後，翁男、耿男和胡男3人很快就被抓獲了，而始作俑者力天佑卻一直潛逃在外。

此時的力天佑早就逃離了廣東，他扔掉了自己的手機 ，輾轉來到了雲南、江蘇等地，最後來到河北，託人辦了一張戶籍為河北的假身份證，從此化名楊男，從此沒有聯繫過任何一個朋友或親人，人間蒸發。

2012年，廣州警方向社會發布了「撲克牌通緝令」，把力天佑的相片和信息印在了撲克牌紅桃5上，希望藉助社會的力量找到他。直到2016年，熱心群眾通報在江蘇省宿遷市一寺廟見過紅桃5上的人，停滯多年的案子終於露出曙光。

原來，當初拿到假身分證的力天佑在某寺廟辦了戒牒，正式成為一名宗教人士，他覺得寺廟這個地方既可以躲過警察 的追踪，也可以洗刷自己誤殺盧男的罪惡，後來他來到了宿遷市某寺廟。

由於力天佑幹活特別勤快賣力，又學過推拿針灸，常常給當地老百姓看病，日復一日，竟然受到了當地人的尊敬，一些富商還給他送錢，他用這些錢修繕了寺廟，讓寺廟的香火越來越旺，於是老住持死後就把位置給了他，力天佑成了當地德高望重的大師。

每當信眾想跟力天佑合照時，謹慎的他一貫只露側臉或者剪影，從未正臉示面。2018年1月1日警方上門逮人後，也一併搜出力天佑積攢多年的70多萬現金，讓這件懸了16年的殺人案件畫下句點。