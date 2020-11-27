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過洋節? 宿管阿姨感恩節送糖 哈爾濱工業大學學生嗆檢舉

中國新聞組／北京27日電
不少中國學校仍在「過洋節」。圖為偏鄉小學兩年前過感恩節。(取材自中國洛川蘋果網)
不少中國學校仍在「過洋節」。圖為偏鄉小學兩年前過感恩節。(取材自中國洛川蘋果網)

聖誕節將到，「拒絶洋節」在中國料又成話題。11月26日是感恩節，有微博網友26日發帖稱，黑龍江哈爾濱工業大學內一宿管阿姨在感恩節當天為表示感謝，送學生糖果，卻被一名學生威脅要舉報她公開搞「洋節」活動。相關對話截圖在網路上引發討論，多數網友都批評這名學生。

澎湃新聞報導，對此，哈爾濱工業大學26日表示，校方目前就網傳截圖正在核實調查，此事是否屬實目前還有待調查。

帳戶名為「八鵝吃瓜醬」的博主26日在微博發布的微信群聊截圖顯示，微信用戶「王X」稱，「今天是西方感恩節，我藉此節日在這裡感謝同學們對17公寓工作的支持。今天早7：50分，我在公寓大廳為大家分發糖果，先到先得，發完為止。」

群內成員「有趣的」稱，「宣傳這種西方節日，作為宿舍輔導員，非常不妥。尤其在哈爾濱工業大學。作為官方代表，公開搞『洋節』慶祝活動，不考慮影響嗎？」 「有趣的」表示，如不停止，自己將向學校有關部門反映。

據報導，「王X」後來回應稱，自己欠考慮，「實際就想表達感謝一下同學對公寓工作支持。以後會多多注意。」

報導指出，一名哈爾濱工業大學的學生26日表示，他和前述宿管阿姨在一個微信群，確有此事。阿姨已經在微信群中向學生道歉，並表示希望同學能刪除此前的微博截圖，不再多做議論。該同學稱，微信群中，有同學對阿姨送糖果的做法表達了謝意。

有網友指出，宿管阿姨所說的17公寓為研究生公寓。

該校黨委研究生工作部一位工作人員26日稱，聊天截圖真實性有待核實，詳細情況請聯繫學校黨委宣傳部。他表示，原則上，高校內並不提倡過感恩節。

哈爾濱工業大學總務處工作人員26日表示，現在還不清楚事情的來龍去脈，「學生是不是心情不好，說出過激的言語？」他表示，如果宿管阿姨出於好意，主動去關懷學生，應該不會去主動處罰她。

該工作人員稱，學校對於過「洋節」持中立態度，沒有推崇，但也沒有禁止，如果宿管阿姨因為想跟學生更多地交流，選擇了過「洋節」，而對不願過「洋節」的學生造成了困擾，總務處表示抱歉。

自由亞洲電台報導，相關對話截圖在網路上引發討論，多數網友都批評這名學生。有網友說：陽曆、星期、婦女節、兒童節、母親節、新年是不是也要廢棄？文化自信呢？咋這麼脆弱，跟文化大革命似的。

有網友表示，自己和這名揚言檢舉的學生是同宿舍大樓的。他表示，大部分人則對於宿舍工作人員力挺，並在群組裡批評該名學生。

26日感恩節傳出有哈爾濱工業大學學生聲稱，宿舍輔導員應停止過這種「洋節」，否則將...
26日感恩節傳出有哈爾濱工業大學學生聲稱，宿舍輔導員應停止過這種「洋節」，否則將向學校反應。（取材自微博）

微信 微博 聖誕節

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