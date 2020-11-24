他，勒死老婆帶遺體自首 她，突然醒來為夫求情

王某將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂。（取材自澎湃新聞）

江蘇省淮安盱眙王姓男子因為不堪忍受老婆長期家暴 ，一怒之下用電線「勒死」老婆，然後騎著電動車載遺體到派出所投案。想不到，一路顛簸下來後，已被他「勒死」的老婆竟在派出所甦醒過來。

揚子晚報報導，王男老婆當初是冒著與父母斷絕關係的風險從外省嫁至盱眙，但婚後日子過得緊緊巴巴，兩人也經常因為家庭瑣事爭吵不休。每次吵架，老婆常辱罵王男「沒有用、掙不到錢」，同時輕則動手抓撓，重則對其大打出手，自認為對老婆有愧疚的王男每次都忍受下來。

今年2月5日晚6時許，兩人再次因經濟問題爭吵，王男覺得不能再受其妻子長期辱罵、家庭暴力，於是將妻子騙到儲藏室後，隨手撿起儲藏室內電線勒妻子頸脖。數秒後，見妻子不再動彈，王男就將妻子「屍體」抱至自家電動三輪車後車廂，駕駛至派出所投案。

但是，讓他想不到的是，當晚7時許，經過一路顛簸，他的妻子在派出所院內甦醒了，隨後她被民警帶到醫院檢查驗傷。

王妻後來向警方表示，當晚與丈夫到地下儲藏室後，她繼續指責、辱駡對方，王男看她情緒激動想離開，她則上前抓撓丈夫頸部；王男想離開，王妻便上前想追他，也許是情緒激動，加上她自己有嚴重的低血糖 ，她一下子就暈過去。

當王妻從民警口中得知丈夫要殺死她時，她第一反應是不可能。案發後，她懇請公安 機關撤銷案件，不追究丈夫的的刑事責任。

在王男投案自首次日，他因涉嫌故意殺人被刑事拘留，最終被法院一審判處有期徒刑2年。