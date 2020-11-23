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阿里旗下「菜鳥」前副總史苗 涉賄百萬遭刑拘

中國新聞組／北京23日電
菜鳥前副總裁史苗，因受賄已遭警方刑事拘留。（取材自菜鳥官網）
菜鳥前副總裁史苗，因受賄已遭警方刑事拘留。（取材自菜鳥官網）

中國電商龍頭阿里巴巴內網近日通報原菜鳥網絡副總裁及地網業務負責人史苗，嚴重違規的處分公告。公告稱，史苗利用職務收受賄賂數百萬元人民幣，該案件被定性為菜鳥歷史上影響最大的廉政案。史苗已被警方刑事拘留。

綜合媒體報導，史苗在今年9月前後已被警方刑事拘留，他被抓前不久還在北京拜訪客戶、見投資人。這是繼優酷前總裁楊偉東本月被判刑七年後，阿里巴巴相關企業再爆高管涉貪被捕。

報導稱，史苗曾為復星地產副總裁，後加盟菜鳥網絡，2016年3月菜鳥網絡宣布聯合快遞公司牽頭成立菜鳥聯盟，史苗擔任菜鳥聯盟秘書長，直到三個月前才正式離開阿里巴巴。

報導中還提到，今年6月離職前，史苗主要負責菜鳥的園區地產和基建項目，離職後計畫和某快遞公司合作，創建了一家社區團購公司。據了解，史苗受賄發生在地產項目上。一位菜鳥人士稱，相比萬霖，史苗和通達系走得更近。而有知情人提到，史苗和萬霖對整合方案和整合節奏持不同態度。該知情人還表示，在史苗離職後不久，阿里巴巴已掌握其貪腐證據。

對新浪科技報導的前述內容，菜鳥方面未予回應。菜鳥方面表示：「廉政反腐是公司的底線，這沒有什麼可迴避的。」

財經媒體「晚點 LatePost」官方微博22日報導，史苗涉貪被刑拘的公告在阿里內網並沒有引起太多討論。菜鳥總裁萬霖留言表示感到心痛，並稱菜鳥一定會杜絕這種事情再次發生。

公開資料顯示，菜鳥是阿里巴巴於2013年邀集順豐等多家快遞公司共同組建的網企，專注於物流網路平台服務；阿里旗下的天貓投資目前占股63%。

據報導，近幾年菜鳥的戰略主題是「收網」，透過投資和併購來整合網路物流業。史苗和萬霖都是其中的關鍵人物，輔助阿里巴巴CEO張勇來完成上述整合。

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