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山東男賣玩具槍判刑10年 出獄「沒臉出門」求公平判決

中國新聞組／北京22日電
景某朋希望法院能判他無罪。（取材自紅星新聞）
景某朋希望法院能判他無罪。（取材自紅星新聞）

山東臨沂市永興國際玩具城的一家店主景某朋2014年因為販賣玩具槍被認定為槍枝，以「非法買賣槍枝罪」遭判處十年，在監禁7年2個月23天後獲准取保候審。現在的他自覺沒臉出門也無法找工作，就希望法院能盡快給他一個公平的判決。

紅星新聞報導，本案歷經一審、二審，申訴、駁回。當年濰坊市中級人民法院判處景某朋十年，獄內減刑2次。

根據景某朋哥哥景某邦出具的「山東省青島市中級人民法院中止執行決定書」顯示，本案因再審可能減輕原判刑罰而致刑期屆滿，故中止原裁定及判決的執行。

在弟弟被抓之後，多年來，景某邦堅持申訴。因為該案，景某邦和妻子離婚，留下一對雙胞胎兒女。景某朋原定於案發當年結婚，彼時其兒子2個月大。兩年後，景某朋未婚妻離開，由哥哥代為照顧其子。

報導指出，取保候審回家後的景某朋心裡衝擊很大，他抱著父母痛哭，而4年多沒見過面的兒子看到他什麼話都不說。

「現在沒臉出門，也沒法找工作」景某朋自覺得和社會脫節，沒心情看電視、也看不懂手機。他覺得知道這事的，也許會覺得他是冤枉的；但不知道的，會覺得他是罪有應得。所以，他不願意出門。

因為買玩具槍入罪一事令他十分後悔，但他不後悔自首。還沒適應外面社會的他，現在唯一的希望就是法院能判他無罪。

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