7歲童武校習武亡 父7遞申請控師行凶

程裕博的遺體仍存放在醫院的太平間。（視頻截圖）

7歲半的兒子2019年在少林寺拜師習武後，全身是傷死亡， 躺在太平間已經一年了，40歲的程家全為了要討回公道，奔波於江西與河南之間。他七次遞交申請請求重新司法鑑定，最後武術師父以過失罪批捕。對以，他仍不認可。他不求任何賠償，只希望相關部門依法辦案，嚴懲兇手。

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梨視頻報導，2019年10月，7歲半男童程裕博在河南登封少林寺拜師習武後死亡。師父釋延洹稱孩子是從海綿墊上後空翻練功磕碰所致。

父親程家全從江西吉安趕來發現，孩子除了顱腦損傷之外，手臂、額頭、眉心、臉部、腳部、左肺等部位都有傷，家屬懷疑，孩子死亡是遭師父釋延洹擊打所致。

登封市公安 局鑑定中後稱摔跌海綿墊上可形成傷情。公安便對釋延洹以故意傷害行政拘留14日，並處罰款500元。

對此，程家全不能接受，他遞交了大量的證據另請北京 律師，請求重新進行司法鑑定。2020年3月在北京第二次司法鑑定中明確了程裕博是受鈍器硬物受傷死亡，程家全便提起訴訟。

2020年6月8日，登封市刑偵一中隊正式立案。釋延洹以過失罪被登封市公安局批捕。程家全認為，從兒子的傷情來看，這就算不是故意殺人，至少也是故意傷害致死的，並遞交了補偵意見書。至今，此案仍處於補偵階段。

目前程裕博的遺體仍存放在醫院的太平間，一年來，程家全為兒子討回公道，多次奔波於江西與河南之間，每次來鄭州都要住在醫院附近的賓館，他說這樣能更近「陪陪」孩子。