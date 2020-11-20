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羽球拍斷裂飛出 湖南13歲童「遭直插眉骨」身亡

中國新聞組／湖南20日電
雷鵬（右）頭部被鬆脫的羽球拍桿擊中頭不，搶救不治。（視頻截圖）
雷鵬（右）頭部被鬆脫的羽球拍桿擊中頭不，搶救不治。（視頻截圖）

湖南郴州一名13歲男童小雷（化名）日前在校內和同學打羽毛球，沒想到他才剛下場休息，同學手中的球拍金屬桿脫落飛出，硬生生擊中小雷眉骨、插入右眼上方，雖同學緊急將他送醫急救，但經過2次開顱手術，小雷仍因傷勢過重不幸離世。

楚天都市報報導，嘉禾縣第五中學學生小雷和同學本月初在學校超市買了4支羽毛球拍，一群人到操場打球玩耍，豈料他才剛下場休息，一位同學手裡的球拍突然折斷，飛出的球桿不偏不倚擊中了小雷的眉骨，當場頭破血流，學校也緊急將他送醫。

小雷的父親雷先生稱，當天他趕去醫院時，兒子因傷勢嚴重，已接受了兩次開顱手術。

診斷書顯示，小雷為重度開放性顱腦損傷；手術後顱內出血，腦腫脹，腦疝形成，併發吸入性肺炎。2日下午，小雷停止自主呼吸，陷入深度昏迷，11月8日，小雷因搶救無效去世。

據報導，雷先生事後調閱學校監視器，發現兒子和朋友買球拍後，曾回到超市反應其中一把鬆動，但店家並未更換，僅用膠帶簡單纏繞一下，又直接遞還給他們。雷先生認為，羽毛球拍的品質有問題，才導致悲劇發生。

對此，嘉禾縣第五中學校長表示，目前學校超市已經下架了羽毛球拍類產品。事發後，校方、超市經銷商、球拍廠家等與雷鵬家屬進行了兩次調解，但因為雙方訴求差異較大未能談攏，建議家屬走司法途徑解決。

雷先生表示，從購買到使用，前後僅僅20分鐘。至今，他仍不敢相信，奪走自己孩子生命的竟是一支小小的羽毛球拍。

涉事羽毛球拍的拍杆和手柄脫離。（視頻截圖）
涉事羽毛球拍的拍杆和手柄脫離。（視頻截圖）

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