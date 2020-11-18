準新娘「被結婚」5次 告官勝訴怒嗆：冒名者會受懲罰

事件圓滿結束，尚尚期待美好未來。(取材自紫牛新聞)

河南一名女子去年底與男友前往登記結婚，卻被當地婚姻登記處拒絕；原因是她在2004年9月至2005年7月間，分別與五名男子在山東、河北、安徽、江蘇等地辦理婚姻登記。經過近一年官司，近日她終於與男友領證，她怒道，希望有一天冒名者會受懲罰。

紫牛新聞報導，在被婚姻登記機關告知曾「被結婚」五次後，女子尚尚大為吃驚，「那兩年我一直待業在家，沒有出過遠門，身分證也沒丟過，這五個男人我一個都不認識」，隨後她向公安 機關報案，同時要求各地民政部門撤銷相關的婚姻登記信息。

不過，除了河北兩地刪除婚姻登記信息，山東鄒城、安徽阜陽、江蘇如東的婚姻登記部門拒絶辦理，尚尚無奈分別向當地法院提起行政訴訟。

經過維權，四個「被結婚」婚姻登記信息被刪除，只剩山東鄒城的婚姻登記信息還存在；鄒城法院以超過法定起訴期限為由駁回請求。

事件經媒體報導引發社會關注，北京 市高朋（揚州）律師事務所主動表達關心，並指派韓巧紅律師等三人組成服務團隊幫助尚尚。

今年9月14日，鄒城市人民法院通知尚尚，法院自行啟動第三人孟男與冒名「尚尚」的離婚判決再審程序。

鄒城市法院10月作出再審判決，冒名者與原審原告孟男登記結婚後，至今下落不明。根據相關法律規定，結婚男女必須親自到婚姻登記機關進行結婚登記，孟男2004年9月與「冒名尚尚」在婚姻登記處登記，尚尚與孟某並不認識，因此原審判決事實認定錯誤，應當依法予以糾正。確認婚姻關係不成立。

尚尚收到判決書後，終於得償夙願，11月16日順利領到結婚證；尚尚感嘆道：「終於堂堂正正結婚了，一個證我們領了11個月，打了幾個官司，太不容易了。」她說，至於那些冒用身分信息騙婚的人，希望有一天公安機關能把他們繩之以法。