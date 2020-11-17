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妻兒去世、昏迷住院親友無人理 獨居翁房產贈水果攤主

中國新聞組／北京17日電
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）
小游和他的女兒與馬林一起用餐。（取材自觀察者網）

有錢人生前預立遺囑，除了為家人生活預做規畫外，也預防爭產反目事件發生。一位88歲老翁生前預立遺囑，身後千萬財產不是留給親人，而是全數給了樓下的水果攤老闆，原因曝光，讓眾多網友為老翁感到辛酸難過。

據《新民網》報導，上海一名88歲的老翁馬林（化名），是一名退休工人，前些年妻子去世，與患有精神疾病的兒子兩人相依為命。不幸的是，兒子在家中意外猝死，留下老翁一人孤單獨居。

老翁名下擁有價值300萬人民幣的房產，自從成了獨居老人後，平日不太往來的親戚們紛紛出現，不斷催促老翁能早日寫下遺囑，希望能在他死後分得一杯羹。這些覷覦財產的親戚們，令老翁不堪其擾，最後決定預立遺囑，結果是將房產全給了樓下的水果攤老闆。

據報導，老翁沒什麼朋友，但非常喜歡小孩，常常買些零食給社區的孩童們，就這樣漸漸和樓下的游姓水果攤老闆一家熟絡起來，經常到攤子上串門子聊天，也將游老闆的小孩當自己的孫子般對待。

游老闆對於老翁也是情義相待。數年前老翁因獨子在家中意外猝死，半夜驚慌地上門求助，游老闆全程陪同老翁，協助辦理兒子的喪葬事宜，當時老翁的親人一個都沒出現；後來，又發生老翁在家摔倒昏迷，游老闆發現後趕緊將他送醫，去電告知老翁親友，卻個個都說「忙得走不開」，游老闆只好白天顧攤、晚上醫院陪病，直到老翁出院返家。

馬林。（取材自觀察者網）
馬林。（取材自觀察者網）

老翁出院後，對於游老闆的情義感念在心，除了邀請游老闆一家住進家裡當成家人依靠，享受天倫之樂，還決定將房產留給游老闆，並且已到上海公證處辦理「意定監護」，讓這份陌生的親情獲得法律的保障，讓那些覷覦財產的親戚斷念。

馬姓老翁的故事令眾多網友感到辛酸難過，嘆「親人不如陌生人」、「遠親不如近鄰」，也讚水果攤的游老闆「好心有好報」、「支持老翁的決定」。

猝死 人民幣 退休

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