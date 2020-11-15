安徽開鍘！ 除貪腐2分鐘6廳官落馬

安徽農村信用社聯合社原黨委書記、理事長陳鵬被「雙開」。(取材自人民網)

安徽省紀委監委昨天下午兩分鐘內連續通報六個廳官受到黨紀政務處分的消息，創下近兩年來同一天通報處分結果的新紀錄。其中的從輝，是前陝西省委書記趙正永的老下屬。

此前的紀錄是上月24日內蒙古紀委監委曾一分鐘內連發四名廳官被開除黨籍的消息。消息沒有落馬貪官涉款細節。消息罕指在處分通報中，六人都被指對抗組織審查，還有多人被指與他人串供，轉移隱匿銷毀證據等

據上觀新聞報導，這六名廳官分別是：安徽農村信用社聯合社原黨委書記、理事長陳鵬被「雙開」，合肥市中級人民法院原黨組書記、院長許建被開除黨籍，馬鞍山市人大常委會原黨組書記、主任從輝被「雙開」，安徽省科技廳原黨組成員、副廳長朱建基被開除黨籍，安徽省人防辦原黨組成員、副主任管早臨被「雙開」， 安徽省人防辦原巡視員、省民防協會原會長陶海被開除黨籍。

其中的從輝，是趙正永的老下屬，長期任職於趙正永的老家馬鞍山市。趙正永為前陝西省委書記，趙正永任職陝西15年間涉嫌受賄人民幣 7.17億元，刷新中共 18大以來查處紀錄。

據報導，當天被通報處分的6個廳官，都長期在安徽省內任職，也都是在今年上半年被查。其中，各有2個分別來自政法系統與人防系統，1個來自金融系統，1個長期在安徽科技系統工作。

報導也指出，在處分通報中，6人都被指對抗組織審查，還有多人被指與他人串供，轉移隱匿銷毀證據等。通報中，安徽農村信用社聯合社原黨委書記、理事長陳鵬還被指肆意踐踏組織原則、毒化單位政治生態。陳鵬被查以後，安徽農信系統已有多名金融高管被查。

截至目前，安徽各地級市人防系統已有20人被查。其中，包括多個地級市人防辦負責人，如安慶市人防辦原主任王富智，合肥市人防辦（民防局）原主任（局長）程耀廣，亳州市人防辦(市地震 局)原主任（局長）谷全民。