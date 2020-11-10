穿一半脫一半 天貓賣童襪露大腿 被家長投訴

網店展示的兒童褲襪被指不妥。（取材自澎湃新聞）

一名家長近日向媒體反映，她打算給女兒購置褲襪，在淘寶網搜索關鍵詞「兒童褲襪女」時，發現某間天貓店「展示圖上，兒童褪下一半的褲襪，腿部皮膚裸露，讓人不適。」

澎湃新聞報導，這名家長孟女士稱，她打算給女兒購置褲襪，在淘寶網搜索關鍵詞「兒童褲襪女」時，發現一家名為「喬治童話旗艦店」的天貓店鋪展示圖令人不適。

而在淘寶店鋪「喬治童話旗艦店」首頁發現，商家在展示女童連褲襪、兒童舞蹈襪、兒童中筒襪等商品時，圖片中兩位兒童褪下了一半的褲襪，大腿處皮膚裸露。此外在展示產品「臀部加襠更舒適」這一功能時，用女童臀部特寫圖片展示。

孟女士認為這些展示圖片不妥，存在侵犯未成年權益、引起不法分子臆想的可能；孟女士稱，她曾向商家、淘寶平台方反映相關情況，希望能撤下圖片。

報導說，對於孟女士反映的情況，該童裝網店客服稱，「將向上反映一下」。同日，天貓投訴中心表示，「這些圖片確實有不好的地方」，已對相關情況進行記錄，也將聯繫商家核實和替換相關圖片。前述客服表示，「不允許這樣的圖片。」

事件亦引起熱議，網民意見不一：「這個反應過度了吧。」「淘寶監管不力，使用不當圖片趕快撤銷！保護兒童人人有責。」「這是脫一半展示內裡加絨細節，有問題嗎？是不是成年人的心裡不乾淨導致的？」

「穿一半脫一半這個有點不妥，展示反面材料完全可以脫下來平鋪展示。」「謝謝存在這樣的女士。」