狗血！夫妻避房稅「假離婚」 2年後丈夫搭上閨密

中國近來頻傳夫妻為逃稅而假離婚事件。(取材自澎湃新聞)

寧夏一對夫妻買了兩套房，因想要鑽制度的空子避稅，說好假離婚。沒想到丈夫事後近搭上老婆的閨密，不僅結婚還生了孩子，讓老婆「人財兩失」成了最大苦主。

揚子晚報報導，這場離婚「狗血劇」，還得從買房說起，寧夏一對夫妻因工作關係，在兩地各買一套房，但為了規避高額稅款，兩人於2014年辦理離婚，並協議其中一套房及所有財產均歸丈夫所有，孩子的撫養權也歸男方，妻子未分得任何財產。

因是假離婚，雙方仍在同居生活。但由於女方經常帶閨密到家中做客，竟意外讓閨密和「前夫」擦出愛的火花。眼見兩人從眉來眼去發展到毫無下限，妻子被逼於2016年6月搬離家中，新買的套房也被前夫和閨密占去。隨後兩人不僅結了婚，還生了孩子。

幾年過去，妻子越發覺得委屈，就將兩人告上法庭。11月2日，平羅縣法院審理該案件。法庭上，妻子痛哭流涕訴說著「假離婚」的心酸過程，並搬出各種證據竭力證明兩人是假離婚，而前夫則一副冷漠態度。目前，此案正在進一步審理中。

正所謂「逃稅有風險，離婚需謹慎」。電視劇「安家」中也有類似情節，羅晉和張萌飾演的夫妻新婚不久，便合計靠「假離婚」再入手一套新房。沒過多久，男方便發現老婆出軌，「假離婚」變成了「真分手」。