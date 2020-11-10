熟女賣京牌搖號 3年結婚28次、過戶即離婚

北京車牌取得困難，以結婚為手段過戶的違法犯罪持續增加。（右圖，新華社）

北京 市警方近日嚴打假結婚辦車牌的歪風，9日宣布抓獲逾百名嫌犯，其中一名37歲女子三年來已辦理結離婚多達28次，變更過戶車輛23輛。

北京2010年祭出「限牌令」後，車牌一牌難求，一般民眾必須靠登記「搖號」，中籤才能取得車牌，因此黑市價格比買一輛新車還貴。許多真正有需求的市民，搖了好幾年還拿不到車牌；一些搖到車牌的人，則高價轉賣到黑市，透過假結婚辦過戶。

北京市公安 近日展開「平安3號行動」調查，集結16個分局、共510名警力，透過8天連續作戰，截至11月6日共抓獲166名嫌疑人，其中124人涉嫌觸犯買賣國家機關公文罪。警方則起獲結／離婚證及大量電子轉帳記錄。

北京青年報報導，北京市公安局刑偵總隊總隊長袁林表示，此類違法行為特徵是成本低、周期短、獲利快，涉及黑中介、指標持有人和買方。

警方指出，「黑仲介」利用街頭廣告、QQ、微信等發布訊息，買方透過「黑仲介」，與指標持有人取得聯繫，繳納訂金。雙方以合法方式結婚，變更指標後，再辦理離婚手續，並支付尾款，「黑仲介」與指標持有人再按比例分錢。

一名仲介人員表示，目前男性指標價格為13萬至14萬元，女性指標價格則為15萬至16萬元。「每天漲價幅度為2000至3000元，仲介根本不給還價餘地」。

涉案人員短期內頻繁結、離婚的現象，例如一名26歲女性，2018年以來結離婚17次，變更過戶車輛15輛；另名37歲女性2018年以來結離婚28次，變更過戶車輛23輛。

朝陽公安分局也抓獲一名49歲女性，兩年以來辦理婚姻登記手續9次，變更車輛35輛，每次獲利在4000至6000元人民幣 （約605至908美元）不等。警方批評，「這樣的行為簡直視婚姻為兒戲」。

北京商報報導，為遏止這個歪風，北京官方已宣布，2021年元旦起，婚姻關係需滿一年才能辦理車牌指標過戶手續。