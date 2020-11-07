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青島外賣小哥電梯小便 餐盒在腳邊

中國新聞組／綜合報導
外賣小哥在電梯對著電梯門小便，右腳放著的是客人的餐盒。（視頻截圖）
外賣小哥在電梯對著電梯門小便，右腳放著的是客人的餐盒。（視頻截圖）

從11月3日下午開始，青島魯信長春花園小區居民們個個一肚子火，齊聲譴責一名外賣小哥。原來這名外賣小哥送餐中在電梯裡小便，而顧客的餐盒就放在腳邊。

齊魯晚報報導，這一天下午，23號樓的業主們回家時發現電梯裡不太對勁。「一大攤，都沒地方下腳了，一開始以為是狗尿」。

據報導，這個小區因為之前電梯裡也出現過尿液，大家以為是小動物幹的，也就不了了之，這次說什麼都要查明真相。

居民在物業公司的幫助下找到了完整的監控視頻。

下午3時46分，一名外賣小哥進入電梯B1層，當時地面是乾淨的。

進入電梯後，外賣小哥將餐盒放在一邊。此時，閃瞎眼球的一幕發生了。

監控畫面顯示，地面上出現一攤黃色液體面積越來越大… …，外賣小哥居然，對著電梯門小便。半分鐘後，他拿起餐盒離開，還小心翼翼避開他留下的那攤污物。

報導指出，看完監控視頻後，業主們氣炸了。

鄰居們查知，這位外賣小哥姓荊，是為餓了麼平台送單。

11月4日上午，根據訂餐單據，記者來到那家飯店周邊，嘗試尋找外賣小哥，但是…不那麼容易。

報導指出，幾名外賣小哥都提到，在電梯間小便的當事人沒有固定站點，是個人加盟餓了麼送單。

隨後，沒等餓了麼平台回覆，外賣小哥向業主發短信致歉。外賣小哥稱，成年人不應該幹這樣的事，那天是沒忍住，因家人突然去世，等忙完後事，一定當面向業主們道歉。

外賣小哥留下的小便污物。（視頻截圖）
外賣小哥留下的小便污物。（視頻截圖）

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