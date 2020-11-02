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曾就讀美國智庫、英文流利…海南高官五中全會後落馬

中國新聞組／北京2日電
海南省委常委、三亞市委書記童道馳。(取材自縱相新聞)
海南省委常委、三亞市委書記童道馳。(取材自縱相新聞)

中央紀委國家監委網站1日發布消息，海南省委常委、三亞市委書記童道馳涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受審查調查。據悉，被查前三天，童道馳還曾主持會議。而他也因英文流利、曾就讀美國智庫蘭德公司等經歷受到關注。

南海網報導，10月29日上午，童道馳還主持召開市委統一戰線工作領導小組全體會議，審議相關文件，研究部署下一階段重點工作。沒想到三天後他就爆出涉嫌違紀。

公開資料顯示，童道馳1967年10月出生，湖南平江人，中國人民大學行政管理學研究所行政管理學專業、加拿大卡爾頓大學公共管理專業研究生畢業。2004年12月加入中國共產黨。

自由亞洲電台報導，1994年至1999年期間，童道馳曾就讀於美國智庫蘭德公司研究生院政策分析專業的博士項目，並同時擔任該公司國際部亞太研究中心的研究員。

1999年，博士畢業的童道馳進入世界銀行總部工作，第二年即回中國到證監會任職。

南海網指出，童道馳在證監會任職長達14年，先後擔任規畫發展委員會委員（副局級）、上市公司監管部副主任、發行監管部副主任、國際合作部副主任（主持工作）兼發行監管部副主任、國際合作部主任等職。

2014年4月，47歲的童道馳升任商務部部長助理、黨組成員，仕途由此步入快車道。2016年12月，他調任湖北省副省長，2018年10月南下出任海南省委常委，次月兼任三亞市委書記，直至此番被查。

此前據三亞廣播電視台報導，童道馳英文流利，2018年12月舉行的三亞·財經國際論壇上，他曾全程用英文向參會嘉賓介紹三亞。

中國 美國 商務部

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