恐腸穿孔…黔誤童吞123磁珠 醫師花4小時夾出

醫師透過內鏡夾出磁珠。（取材自微信）

貴州醫科大學附屬醫院日前接診一位小病人，在他的肚子裡發現100多顆磁珠，趕緊用內鏡花了四個多小時將磁珠一一取出。醫師表示，「這東西有強磁性，能致腸穿孔，男童居然吃了123顆！還好在胃裡，不然後果不堪設想」。

男童肚子裡的磁珠多達123顆。（取材自微信）

天眼新聞報導，患者小昊陽的父親表示，自己在網上看到這個磁鐵，號稱可以開發孩子智力，可以拼東西，就買給孩子玩。雖然之前給孩子交代過，只能玩不能吃，但小昊陽只有五歲，事情還是發生了。

父親表示，某天擺地攤回家，小昊陽說自己把珠子吃了，卡著喉嚨了。他說是在看電視，眼睛盯著電視，就一顆顆塞進嘴巴裡了。當時磁珠卡在小昊陽喉嚨裡，孩子的姐姐就給他喝水，把磁珠吞進了肚子裡。

父親趕緊把小昊陽帶去當地醫院，醫生說珠子應該可以排泄出來，但等了五天仍然沒有，他們趕緊把小昊陽送去大醫院把珠子取出來。

貴州醫科大學附屬醫院消化內鏡中心副主任醫師陳萬偉表示，當時通過胃鏡，看到一堆五顏六色的小珠子，全都擠在患者的胃裡。

醫師透過內鏡夾出磁珠。（取材自微信）

陳萬偉說，圈套器、取石網籃、碎石的器材，都使用了。因為磁珠數量多，時間比較久，操作難度大，手術器械都用壞了兩個，才很困難地全部取出來。

陳萬偉指出，磁珠以團塊的形式在胃裡面，排不出去。如果排出去，進入腸道裡面，它仍然是有吸力的，在腸道之間吸引，時間久了會引起腸道的穿孔。