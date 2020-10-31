常熟1銀行爆肺結節 106人中鏢 市值7日蒸發60億人民幣

常熟農商銀行傳出多人出現肺部結節事件。（取材自澎湃新聞）

常熟農商銀行日前傳出多名員工出現肺部結節事件後，日前爆料者更稱，肺結節患病員工已達106人，此外還有3名員工「已確認肺癌」，也讓事件越演越烈，股價 已連跌7日，市值蒸發60億人民幣 (約8.95億美元)。同時，該銀行金融科技總部登上熱搜。

紅星新聞報導，常熟農商銀行的股價已經連跌7天了，而其員工群體中多人出現肺部結節的事件仍在發酵。常熟農商銀行相關負責人張女士稱，銀行已成立專門小組，將盡快安排第三次檢測 。

從10月22日至30日，常熟銀行從最高的8.86元/股跌至最低的6.66元/股，已下跌約24%，市值蒸發了約60億元。

據報導，9月中旬以來，常熟農商銀行的部分員工在GitHub發帖稱，該行在蘇州2.5產業園工作的員工進行體檢，發現大量員工有肺部結節，甚至有一名員工初診為肺癌。

員工們懷疑這和工作環境有關，並提出轉移辦公場所、調查空氣和室內裝修等是否符合標準、調查參與裝修工程的行方人員、以及建立員工跟踪檔案等要求。

報導指出，直到10月29日，常熟農商銀行在官網回應稱：2019年7月，其金融科技總部入駐蘇州工業園區2.5產業園。在辦公室投入使用前，就曾委託第三方進行室內環境檢測，檢測結果為合格。

對於員工的懷疑，常熟農商銀行稱已積極調查，並及時和員工溝通，和員工選定一家公司再次檢測現場環境，9月8日出具的檢測結果仍為合格。張女士稱，「銀行已成立了一個專門小組，正在積極做一些工作。如果有什麼進展，我們會及時公布。」