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中國最高國賠 張玉環蹲冤獄27年 獲賠496萬

中國新聞組／北京30日電
因為冤獄被關將近27年的江西男子張玉環，30日確定將獲賠人民幣496萬餘元，打破中國冤獄國家賠償紀錄。（取材自澎湃新聞）
因為冤獄被關將近27年的江西男子張玉環，30日確定將獲賠人民幣496萬餘元，打破中國冤獄國家賠償紀錄。（取材自澎湃新聞）

江西男子張玉環被控殺害兩名兒童，因遭刑求逼供坐了近27年冤獄，今年8月4日改判無罪、平反成功；張玉環上月向江西省高級人民法院提交國賠申請，申請結果30日出爐，張玉環獲賠人民幣496萬元（約73.8萬美元），創中國國賠新高。

影音來源：YouTube

騰訊新聞報導，張玉環國家賠償案代理律師羅金壽和張玉環大哥張民強30日前往江西省高級人民法院領取了國家賠償決定書。江西高院表示，雙方達成國家賠償協議，將向張玉環支付國家賠償金共計496萬餘元，包括無罪羈押9778天人身自由賠償金和精神損害撫慰金。

張玉環大哥張民強表示，對於這一結果，張玉環及家人表示些許遺憾，但仍選擇接受，「領到賠償金後，張玉環打算先給兩個兒子買房，彌補多年來缺失的照料，餘下部分留給自己養老。」

澎湃新聞指出，該賠償金額總數創下中國冤錯案國家賠償的最高紀錄。此前獲國家賠償數額最高的是吉林金哲宏獲得的468萬元，其中精神損害撫慰金200萬餘元。

張玉環1993年時被控殺害2名男童，期間敵不過警方刑求認罪，坐了9778天的冤獄，將近27年來，他寫了五、六百份申訴狀申冤，靠著妻子多次前來探監鼓勵才支持下去。

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