內蒙商人貸款2250萬 錢沒借到卻被要求償還

2013年12月9日，紅山支行向包商銀行貸款審查委員會出具調查報告提到，發放給盧春光的貸款到帳後，2250萬元貸款立即用於化解金都公司不良債務，此過程在銀行直接操作辦理。(取材自上游新聞)

內蒙古包商銀行6年前以另行提供1800萬元流動資金為條件，讓本來是抵押擔保人的盧春光承擔騙貸人2250萬元債務以彌補債務漏洞，後來包商銀行不僅沒有按約定放貸1800萬元，卻對盧春光沒有實際收到的2250萬元申請了強制執行。目前案件進入二審。

上游新聞報導，包商銀行的一份內部文件顯示，2250萬元貸款 放出後直接用於償還騙貸人的欠款。也就是說，名義上作為藉款人的盧春光根本無法實際占有和使用該筆貸款。

報導指出，內蒙古商人盧春光，因生意往來需要，從2010年開始與赤峰金都汽車公司任國富有「資金拆借往來」。2011年在任國富的要求下，盧春光將房產證抵押2年，為任國富在包商銀行赤峰分行辦理4400萬元承兌匯票中的2200萬提供擔保。

報導說，2013年，任國富因涉嫌騙取貸款、承兌匯票等，被公安 機關拘留。此時盧春光才知道，任國富涉嫌騙取銀行貸款和票據共計4.4億餘元，詐騙 以及合同詐騙1.6億餘元。

「案發後才知道，任國富所有合同票據都是偽造的，貸款合同都是無效的，我作為當時不知情的擔保人不應當承擔任何還款責任。」盧春光說。2015年6月，任國富因詐騙罪和騙取貸款、承兌匯票罪被法院判處無期徒刑。

「2014年，包商銀行找到我，讓我對任國富2200萬承兌匯票的擔保承擔還款責任。」盧春光說，一開始自己覺得不妥，畢竟任國富的行為已經被認定為詐騙，而文書合同均是偽造，銀行放出貸款，本身具有一定的責任，自己作為抵押擔保人對騙局不知情。

據報導，包商銀行向盧春光承諾，如果對任國富債務承擔還款責任，銀行將再為盧春光的企業提供1800萬元的流動資金，確保企業運轉。為了企業發展，盧春光答應了包商銀行的要求。

2017年，包商銀行承諾的1800萬元流動資金未到帳，盧春光卻因一直沒有還2250萬元貸款，被包商銀行向法院申請強制執行。盧春光對「子虛烏有」的2250萬元貸款拒絕償還，並將包商銀行訴至法院。

包商銀行表示，在合同簽訂後，將2250萬元貸款打入了盧春光的公司帳戶，已經履行了放款義務，盧春光沒有按時還款，因此銀行申請了強制執行。

2019年11月，內蒙古赤峰中院作出一審判決，認定包商銀行將2250萬元貸款打入盧春光公司的帳戶後，當日轉帳至任國富此前控制的公司帳戶。據此，法院認定雙方的《流動資金借款合同》有效，盧春光的起訴證據不足，因此駁回其訴訟請求。