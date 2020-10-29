重慶患絕症土豪坐直升機撒3000萬瘋傳 警方說明來了

網傳重慶土豪患絕症坐直升飛機空中撒3000萬，鈔票落在許多經過的轎車上。（取材自上游新聞）

身患絕症的土豪對人生絕望，搭直升機在空中豪灑3000萬的視頻在網上沸沸揚揚一時後，重慶沙坪壩區警方解謎，原來是29歲男子吸食冰毒後精神恍惚，從小區30樓家陽台向樓下拋撒現金。如今男子已因吸食毒品 已被刑拘。

來源：YouTube

上觀新聞報導，某視頻網站27日發布一條短視頻「重慶一土豪患絕症坐直升飛機在天空撒3000萬，市民狂撿人民幣 」，有大量百元大鈔從天飄落，市民紛紛走上街頭撿錢，司機也停車撿錢，導致交通擁堵。據網友描述，大概位置在南紀門轉盤附近。

該視頻截至27日晚上10點，已獲31萬次播放，974條評論，網友們除了羨慕「天上掉餡餅」外，還線上辦案起來「直升飛機能載得動3000萬現金嗎」，也有網友感嘆「還是身體比錢重要」。其中，也有網友在線闢謠，「前天看的新聞，30萬變3000萬！」，也有人指出這是個吸毒男性產生幻覺後，將20萬新房裝修款從樓上拋灑出去。

沙坪壩區警方發布警情通報稱，10月17日13時30分許，重慶沙坪壩區人29歲的柏男在天星橋街道一小區30樓家中吸食冰毒後精神恍惚，從陽台向樓下拋撒現金。接獲報警後，沙坪壩區警方迅速趕到現場處置，目前，柏男因吸食毒品已被警方依法行政拘留，正進一步調查處理中。