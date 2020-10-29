我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

重慶患絕症土豪坐直升機撒3000萬瘋傳 警方說明來了

中國新聞組／北京29日電
網傳重慶土豪患絕症坐直升飛機空中撒3000萬，鈔票落在許多經過的轎車上。（取材自上游新聞）
網傳重慶土豪患絕症坐直升飛機空中撒3000萬，鈔票落在許多經過的轎車上。（取材自上游新聞）

身患絕症的土豪對人生絕望，搭直升機在空中豪灑3000萬的視頻在網上沸沸揚揚一時後，重慶沙坪壩區警方解謎，原來是29歲男子吸食冰毒後精神恍惚，從小區30樓家陽台向樓下拋撒現金。如今男子已因吸食毒品已被刑拘。

來源：YouTube

上觀新聞報導，某視頻網站27日發布一條短視頻「重慶一土豪患絕症坐直升飛機在天空撒3000萬，市民狂撿人民幣」，有大量百元大鈔從天飄落，市民紛紛走上街頭撿錢，司機也停車撿錢，導致交通擁堵。據網友描述，大概位置在南紀門轉盤附近。

該視頻截至27日晚上10點，已獲31萬次播放，974條評論，網友們除了羨慕「天上掉餡餅」外，還線上辦案起來「直升飛機能載得動3000萬現金嗎」，也有網友感嘆「還是身體比錢重要」。其中，也有網友在線闢謠，「前天看的新聞，30萬變3000萬！」，也有人指出這是個吸毒男性產生幻覺後，將20萬新房裝修款從樓上拋灑出去。

沙坪壩區警方發布警情通報稱，10月17日13時30分許，重慶沙坪壩區人29歲的柏男在天星橋街道一小區30樓家中吸食冰毒後精神恍惚，從陽台向樓下拋撒現金。接獲報警後，沙坪壩區警方迅速趕到現場處置，目前，柏男因吸食毒品已被警方依法行政拘留，正進一步調查處理中。

一條「重慶一土豪患絕症坐直升飛機在天空撒3千萬，市民狂撿人民幣」短視頻引發熱議。...
一條「重慶一土豪患絕症坐直升飛機在天空撒3千萬，市民狂撿人民幣」短視頻引發熱議。（視頻截圖）

毒品 人民幣

上一則

太殘忍！媽媽男友施暴 撫順6歲童遭鐵鉗拔光牙

下一則

美媒：中「雙11」消費 不愛美國貨了

延伸閱讀

私人直升機涉偷飛 國巨前總裁陳木元交保

私人直升機涉偷飛 國巨前總裁陳木元交保
撤戰地傷兵出事 阿富汗軍事直升機相撞9人死亡

撤戰地傷兵出事 阿富汗軍事直升機相撞9人死亡
8天長假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊

8天長假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊
8天假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊

8天假吃掉1千萬桌 重慶火鍋凌晨3點還在排隊

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
女性保鏢馮鈺潔透露，高級男保鏢年薪26萬元，女保鏢36萬元，首席則可達上百萬。(取材自錢江晚報)

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

2020-10-28 09:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除