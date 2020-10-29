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新疆增22例確診 排除擴散可能

記者賴錦宏／綜合報導
醫護人員在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。（新華社）
醫護人員在新疆喀什地區疏附縣開展核酸檢測採樣工作。（新華社）

新疆喀什地區近期新增183例新冠肺炎無症狀感染者，其中22例在27日轉為確診。當地疾控中心官員28日表示，目前已基本排除疫情蔓延擴散的可能性。截至27日17時，喀什地區已完成全地區約475萬人全員核酸檢測，除已報告的183人呈陽性外，其餘均為陰性。醫藥專家張伯禮指出，新冠肺炎病毒已產生變異，毒性減弱但傳染性增強，導致無症狀感染者越來越多。

綜合媒體報導，新疆維吾爾自治區昨舉行疫情防控記者會，喀什地區疾病預防控制中心副主任王希江指出，當地24日出現首例無症狀感染者後，立即啟動全員免費核酸檢測，截至27日下午5時完成，除已報告的疏附縣183人呈陽性，其餘都是陰性。不過，目前已可基本排除疫情蔓延擴散的可能性，但根據新冠病毒疾病的發病特點和規律，未來幾天陸續還會有無症狀感染者轉為確診病例。

喀什疏附縣24日報告新增1例無症狀感染者，為1名17歲少女，後續新增的患者都與這名少女父母所在的3村工廠有關。

喀什地區行署副秘書長艾賽提·吾拉音木昨晚表示，這家工廠占地20畝，有兩間生產車間、約1300平方公尺，現有工人252人，主要從事服裝加工和銷售。

天津中醫藥大學校長張伯禮表示，秋冬防疫不可鬆懈，中國疫情雖以多點散發為主，但需警惕新冠肺炎與流感的雙重風險。他認為，新冠肺炎病毒已產生變異，毒性減弱但傳染性增強，導致無症狀感染者越來越多，會給防控帶來較大壓力。秋冬季可能出現小規模反彈，要做好準備。

張伯禮也表示，「我們國內疫情防控有力，像武漢這樣大規模暴發的新冠肺炎疫情不會再出現，但個別地區小規模暴發及散點、多地發生的情況很可能會出現。」目前應關注秋冬季可能出現的小規模反彈，另外要做好康復患者的跟蹤管理。

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