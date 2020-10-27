廣州老翁瞞著老伴「1元賣屋給孫子」 法院判…無效

廣州市越秀區人民法院。（取材自廣州市越秀區人民法院官網）

廣州一名老翁未經老伴同意，以1元價格出售房屋給孫子，老伴以當初購買的房屋是夫妻共同財產，向法院提出告訴，日前被法院判決買賣無效。

中新網報導，梁老太和蔡姓老翁係夫妻，蔡小東是他們的孫子。2002年，蔡翁買了一房並登記在個人名下。2017年9月，蔡翁以1元房款總額，將房屋登記至蔡小東名下。梁老太得知後認為，當初購買的房屋是夫妻共同財產，蔡翁未經其同意擅自處分該房屋，侵犯其合法權益，故起訴至廣州市越秀區人民法院，要求買賣合同無效，將房屋產權恢復登記至蔡老翁名下。

蔡翁和蔡小東認為，蔡翁是通過名為買賣、實為贈與的方式將房屋過戶給蔡小東，且蔡老翁在贈與房屋之前已同梁老太商量過。

但法院審理認為，該房屋雖登記在蔡老翁名下，但購於梁老太和蔡翁夫妻關係存續期間，故屬於夫妻共同財產。現蔡翁並無證據證明梁老太對其轉讓行為曾表示同意或作出追認，且蔡老翁將涉訟房屋僅以1元的交易價格轉讓給蔡小東，其行為顯然不是因日常生活需要而處理夫妻共同財產。同時，蔡小東與蔡翁均確認涉訟房屋的轉讓名為買賣、實為贈與，蔡翁未經梁老太的同意將涉訟房屋贈與蔡小東並轉移過戶登記至蔡小東名下的行為，依法應屬無效。

最終，越秀法院一審判決買賣合同無效，蔡小東需將涉案房屋恢復登記到蔡老翁名下。蔡小東不服提出上訴，廣州市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。