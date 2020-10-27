我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院提名完大法官就休會 紓困選前通過無望

全球新冠死亡病例 研究：15%與空污有關

廣州老翁瞞著老伴「1元賣屋給孫子」 法院判…無效

中國新聞組／北京27日電
廣州市越秀區人民法院。（取材自廣州市越秀區人民法院官網）
廣州市越秀區人民法院。（取材自廣州市越秀區人民法院官網）

廣州一名老翁未經老伴同意，以1元價格出售房屋給孫子，老伴以當初購買的房屋是夫妻共同財產，向法院提出告訴，日前被法院判決買賣無效。

中新網報導，梁老太和蔡姓老翁係夫妻，蔡小東是他們的孫子。2002年，蔡翁買了一房並登記在個人名下。2017年9月，蔡翁以1元房款總額，將房屋登記至蔡小東名下。梁老太得知後認為，當初購買的房屋是夫妻共同財產，蔡翁未經其同意擅自處分該房屋，侵犯其合法權益，故起訴至廣州市越秀區人民法院，要求買賣合同無效，將房屋產權恢復登記至蔡老翁名下。

蔡翁和蔡小東認為，蔡翁是通過名為買賣、實為贈與的方式將房屋過戶給蔡小東，且蔡老翁在贈與房屋之前已同梁老太商量過。

但法院審理認為，該房屋雖登記在蔡老翁名下，但購於梁老太和蔡翁夫妻關係存續期間，故屬於夫妻共同財產。現蔡翁並無證據證明梁老太對其轉讓行為曾表示同意或作出追認，且蔡老翁將涉訟房屋僅以1元的交易價格轉讓給蔡小東，其行為顯然不是因日常生活需要而處理夫妻共同財產。同時，蔡小東與蔡翁均確認涉訟房屋的轉讓名為買賣、實為贈與，蔡翁未經梁老太的同意將涉訟房屋贈與蔡小東並轉移過戶登記至蔡小東名下的行為，依法應屬無效。

最終，越秀法院一審判決買賣合同無效，蔡小東需將涉案房屋恢復登記到蔡老翁名下。蔡小東不服提出上訴，廣州市中級人民法院二審判決駁回上訴，維持原判。

上一則

「考上北大獎10萬」 貴州學子北大退學又考上 卻差點拿不到錢

下一則

香港教局更新學校手冊 增列「校本教材須客觀持平」

延伸閱讀

廣州營運與維護 巴基斯坦首條地鐵開通

廣州營運與維護 巴基斯坦首條地鐵開通
「消失的名菜」重返餐桌 老菜單招牌菜 古早粵菜飄香

「消失的名菜」重返餐桌 老菜單招牌菜 古早粵菜飄香

上訴法院禁雙重起訴 馬納福房貸詐欺罪被撤銷

上訴法院禁雙重起訴 馬納福房貸詐欺罪被撤銷
重訪我的出生地

重訪我的出生地

熱門新聞

習近平出席「中國人民志願軍抗美援朝出國作戰七十周年大會」，由中國國務院總理李克強主持。(路透)

習近平警告美國：中國人民惹不得，惹翻了是不好辦的

2020-10-22 22:51
一名中年男子去窯子玩樂卻遇到妻子的新聞，近期在網上熱傳。圖為示意圖，與本文無關。(取材自微博)

逛窯子驚見妻子當「小姐」 男子氣到要離婚

2020-10-20 11:00
小李没錢結帳，燒烤店老闆報警處理。（取材自春城晚報）

趁她上廁所 同桌10餘人跑光…雲南女没錢結帳 被帶去警局

2020-10-22 09:00
丈夫出軌，上海女子怒用榔頭打死。示意圖與新聞無關。(取材自瀟湘晨報／視覺中國圖)

「每次買菜少1顆」！ 丈夫偷藏性藥出軌 上海女子怒用榔頭打死

2020-10-22 11:00
示意圖，與新聞無關。(安徽交通廣播網)

一次30元！江蘇54歲大媽涉賣淫 68歲爺上門被逮個正著

2020-10-21 13:00
易烊昱華玩魔術方塊創下世界紀錄。（取材自官方臉書）

中國7歲童破魔術方塊世界紀錄 竟是男星易烊千璽弟弟

2020-10-21 19:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離

影／華人區山火附近再竄千畝大火 再有7萬居民強制撤離
影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬

影／白登又口誤！致詞搞混小布希和川普 妻子一臉尷尬
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因

為何不再演好萊塢電影？成龍首曝原因
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡