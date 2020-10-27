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深圳小伙吃何首烏治白髮 20天後…全身蠟黃、肝受損

中國新聞組／綜合報導
醫生提醒，目前還沒有確切證據證明何首烏可治療白髮。（取材自微博）
醫生提醒，目前還沒有確切證據證明何首烏可治療白髮。（取材自微博）

深圳一名小伙聽信「何首烏能根治白髮」的偏方，連吃何首烏20天後，頭髮沒變黑，倒是出現吃不下飯、大小便異常、精神狀態變差、眼白發黃，就連身體也「變黃」了。

觀察者網報導，小伙到醫院就診後，檢查結果顯示肝功能異常，其中兩項重要指標：轉氨酶和總膽紅素，都嚴重超標，最終被診斷為何首烏導致的藥物性肝損傷。好在經過一周治療，其身上的「黃」已逐漸褪去，現在食欲也恢復得七七八八。

其實，吃何首烏吃出病的案例屢見不鮮，去年一名四川女子為了讓白髮變青絲，以何首烏燉湯後食物中毒，險丟性命；2017年一名年輕小伙因服用何首烏治療脫髮，導致肝功能衰竭不治；2015年，40歲中年男子每日飲用自製白酒浸泡何首烏，沒想到一個月後被醫生診斷出何首烏中毒，差點演變成肝臟衰竭，更可能回天乏術。

據報導，國家食品藥品監督管理總局在2014年就曾在「藥品不良反應信息通報」提示：口服何首烏及其成方制劑可能有引起肝損傷的風險，也有嚴重肝損傷的個案病例報告。

醫生也提醒，何首烏治療白髮、脫髮是否有效，目前還沒有確切循證醫學證據可證明。醫生說表示，「中草藥，或者個別西藥，有一些還是會引發肝損傷的。在吃的過程中要密切關注肝功能的變化。」

深圳一小伙連吃20天何首烏後，身體出現多種不適症狀。（視頻截圖）
深圳一小伙連吃20天何首烏後，身體出現多種不適症狀。（視頻截圖）

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