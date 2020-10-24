央視網遇冒牌貨 告「中央電視台網」

中央電視台網商標。（取材自每日經濟新聞）

央視網23日發布關於「中央電視台網」侵權事宜的嚴正聲明，稱「中央電視台網」在未經中央電視台及央視網授權、違反國家相關法律法規的情況下，擅自使用中央電視台和央視網的商標、標識進行宣傳，屬侵權行為，已向行政主管部門進行了舉報。

央視網報導，「中央電視台網」在未經中央電視台及央視網授權、違反國家相關法律法規的情況下，擅自使用中央電視台和央視網的商標、標識進行宣傳，以此誤導公眾並藉此招商，發布廣告、視頻、舉辦各種社會活動並謀取非法利益，其上述侵權行為，已給中央電視台及央視網造成了嚴重的經濟損失及極其惡劣的社會影響。對此，我網嚴正聲明如下：

「中央電視台網」及其運營主體（熊鷹央網傳媒集團有限公司，原名北京 鳳霸央網文化傳媒有限公司）從未得到中央電視台或央視網授權，「中央電視台網」及其運營主體與中央電視台及央視網毫無關聯，其所有行為亦與中央電視台及央視網無關。鑑於「中央電視台網」嚴重的侵權行為，我網已向行政主管部門進行了舉報，並將採取法律手段維護中央電視台和央視網的合法權利及權益。請廣大公眾注意鑑別，避免上當受騙，注意維護自身的合法權益免受侵害。

每日經濟新聞報導，網友紛紛表示：「這商標也能註冊成功？」「大概率是境外服務器」、「網址是要經過當地通訊局和中國 電信備案後才能使用，難道這個備案只是走過場？應該追究相關部門的責任。」「誰通過的審核？拉出來溜溜。」「早就該追究刑事責任，並且要追查背後的人和團伙是誰？依法封殺網址和追責，因為這已經是造成中國國家安全的狀態之一，開什麼玩笑。」