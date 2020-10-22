一家九口全死…吃酸湯子易中毒 黑龍江麵店不賣了

酸湯子麵條。（取材自百度百科）

黑龍江雞西市雞東縣唯一一間酸湯子店，最近不再販賣這道東北傳統美食。起因是月初黑龍江雞東縣發生一起因家庭聚餐食用酸湯子引發的食物中毒事件，九人食用後全部死亡。店舖老闆表示，要是這種食物徹底消失了還挺遺憾的，但是為了安全，還是不打算再賣了。

綜合媒體報導，所謂「酸湯子」，是用粟米水磨發酵後製作的一種粗麵。從死亡的九人進食的酸湯子中，驗出高濃度米酵菌酸。專家指出，米酵菌酸十分耐熱，即使經過100℃滾水煮，或高壓蒸煮都不會被消滅。針對米酵菌酸食物中毒，目前也沒有特效解毒藥；變壞的銀耳、發酵的粟米麵、澱粉類包括糯米、小米 、高粱米、薯仔等製品，都有可能有米酵菌酸。

酸湯子店老闆表示，「現在已經不賣了，因為前一段時間我們這裡有人吃酸湯子中毒了，我們也擔心，客人也擔心，所以就不賣了」，「我們店各種菜品都有經營，酸湯子只能算其中一個特色，現在賣酸湯子的本來就少，很多人又喜歡吃，所以以前一天多的時候能賣出去幾十碗」，老闆說，「事情就發生在我們縣，很快便傳遍了，從那之後我們也不敢賣了，客人也沒有過來點的了，畢竟酸湯子本身就不貴，不賣了的話對生意也不會有太大影響」。

國家衛健委15日提醒，從2010年至今，全中國 已發生此類中毒14起、84人中毒、37人死亡。酵米麵中毒的主要原因是使用了發霉變質的原料，雖然透過挑選新鮮無霉變原料，勤換水能夠減少被致病汙染的機會，但為保證生命安全，最好的預防措施是不製作、不食用酵米麵類食品。

哈爾濱一位民眾表示，吃酸湯子除了口味，更多是一種懷舊，「小時候會經常吃，現在再吃到會覺得比較親切，雖然只要新鮮就沒有問題，但是為了安全，以後可能會吃的比較少了」。