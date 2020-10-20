4S店砸零件賺維修費？ 上汽大眾、東風日產回應了…

為增加維修費用，4S店員工故意將完好的汽車部件砸壞。（取材自新京報）

4S店維修保養黑幕不少，近日有媒體記者應聘進入東風日產、上汽大眾的4S店暗訪，發現有員工將送修汽車 原本完好的水箱框架砸壞，拍照後才示意維修技師拆解定損，再向車主報高維修費，引發熱議。這兩家公司先後對報導作出回應，稱將加強監管杜絕此類行為。

觀察者網報導，維修技師將這輛事故車破損的零部件一一拆下，並登記在訂貨單上，「看哪個壞了就訂個新的，等新配件到了給換上，這輛車就算修好了。」當拆到車輛水箱框架的時候，記者故意指了指剛剛被砸部位問道：「剛才這個是他錘爛的吧？」負責維修的技師只是淡淡説了句「反正保險 公司給錢」。

被砸壞的水箱框架售價一千多元，這意味著車輛維修費用可以相應上漲，維修技師甚至稱：「每個車都砸，要不然你哪掙錢去啊」。

據媒體暗訪情況來看，在東風日產晟通專營店中，發現維修技師不僅並未檢查很多表單上的項目，在車輛保養過程中，技師甚至在並未清洗節氣閥的前提下，數次將未開封的清洗劑直接倒進了廢油回收桶內。而清洗劑本身加上工時費的價格接近300元。

此外，4S店的服務顧問還會故意向客戶推銷超出實際用量的機油，但維修技師在實際維保時只會使用一部分，剩下的油液會被整瓶完整地截留下來，下班之後由4S店統一回收。

在以上4S店存在的維保亂象被暗訪揭露後，涉事車企之一的東風日產汽車向用戶表示歉意，並對該專營店取消星級評價資格，並限期整改；上汽大眾也為可能給消費者帶來困擾道歉，責令該經銷商立即停業，接受相關調查。