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15歲時被冤姦殺同學坐牢15年 魯男獲國賠332萬

中國新聞組／北京20日電
張志超通過抖音，透露國家賠償的相關進展。（取材自新京報）
張志超通過抖音，透露國家賠償的相關進展。（取材自新京報）

山東男子張志超被冤判無期徒刑、羈押近15年後獲無罪平反，重獲自由的他申請國家賠償獲准，將領取約332萬人民幣（約49.9萬美元）國家賠償。

紅星新聞報導，2005年1月10日清晨，山東省臨沭縣第二中學一名女生在校突然失蹤。一個月後，該女生的遺體在學校一男生廁所被發現。經臨沭縣公安局偵查，認定該校時年未滿16歲的高一學生張志超強姦殺人。2006年3月，張志超以強姦罪被判無期徒刑。

張志超入獄後表示曾遭到刑訊逼供，在家人協助下開始上訴，至2020年，終於在坐牢15年後獲得平反，被法院改判無罪。

張志超早前申請國家賠償，其中包括人身自由賠償金188.9萬元人民幣（約28.4萬美元）和精神損害賠償金600萬元（約90萬美元），合共788.9萬元（約118萬美元）。

報導指出，張志超所獲得的約332萬國家賠償，包括張志超被羈押5449天的人身自由賠償金為188.9萬元和精神損害賠償141.6萬餘元。此外，還有當年張志超被判無期時，法院從其家裡劃扣的5500元。

張志超表示，最終332萬元的國家賠償是法院與其家裡多次協商的結果。對於拿到國家賠償後如何使用，張志超表示要將錢交給母親，一部分需要償還這些年來為自己申訴欠下的債務。

張志超說，獲得自由這大半年來，他報讀了會計班、結他班，並拿到了駕照。他還希望自己學習一門技術，通過一技之長真正在社會立足。張志超還表示，希望追究當年辦案人的責任。

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