西安男殺4人再跳樓 曾舉報單位貪腐 死前預告要自殺

「@中石油李曉飛」在微博中發布多則有關中石油的貪腐問題。（取材自微博）

陝西西安一名男子犯下兩起凶殺案致四人死亡後跳樓身亡，此前他曾多次舉報原單位貪腐。西安警方通報稱，他與原單位長期存矛盾。

界面新聞報導，西安市公安局經開分局官方微博 20日通報稱，2020年10月19日，發生在轄區內的兩起凶殺案，經進一步偵查，犯罪嫌疑人李某某係中國石油 集團西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司原職工。第一起案件中，致嫌疑人原單位張某某夫婦兩人死亡；第二起案件致嫌疑人原單位辦公租住地兩名物業工作人員死亡。目前案件仍在進一步偵辦中。

微博網友19日晚爆料稱，他接到男子@中石油李曉飛信息，自稱已將中國石油集團西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司原法人代表張某祥殺害，並配發血腥圖片。聊天紀錄顯示，李曉飛稱，「已打電話自首，一會要嘛去派出所，要嘛自殺。」

另據新京報2018年12月17日報導，李曉飛此前在微博爆料稱，因其掌握中石油西部鑽探公司的腐敗證據，隨後敲詐了該公司相關人員40萬元人民幣（約5.9萬美元）。

李曉飛微博顯示，他的建行帳戶曾在2018年4月14日收到一筆40萬元人民幣的匯款。據新京報報導，李曉飛提供的錄音顯示，有人要求李曉飛拿錢後息事寧人，但李曉飛所在公司否認稱被李曉飛敲詐，並回應表示，「40萬元是借給李曉飛治療精神疾病的」。

此後，李曉飛多次微博舉報，要求徹查其敲詐勒索及該公司部分人員存在的貪腐問題，但始終未果。

天眼查顯示，張某祥係中國石油集團西部鑽探工程有限公司玉門鑽井分公司原法定代表人，2020年10月10日，該公司進行了法人變更，現任法定代表人為商某印。