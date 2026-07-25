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廣州赴港「易泊遊」不到2小時 6口家庭省千元 女兒訪迪士尼圓公主夢

香港新聞組／香港26日電
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「粵車南下」政策25日起擴展至粵港澳大灣區9個內地城市，新增廣東深圳、佛山、東莞...
「粵車南下」政策25日起擴展至粵港澳大灣區9個內地城市，新增廣東深圳、佛山、東莞、惠州、肇慶的預約車輛可經港珠澳大橋入境香港市區。香港運物局長陳美寶（左四）等嘉賓在港珠澳大橋香港口岸出席「易泊遊」乘客歡迎儀式。 （中新社）

「粵車南下」入境市區部分25日起擴至大灣區九個內地城市，機場「易泊遊」服務同步啟用。有旅客表示使用易泊遊過程順暢，日後會常來；亦有旅客稱粵車南下可增內地旅客在港購物意欲，推薦親友申請。

綜合文匯報、大公報報導，首次使用「易泊遊」、由廣州赴港旅遊的唐先生說，每年都赴港遊玩，過往乘搭跨境金巴、高鐵或渡輪等交通方式，需多次換乘，不便一家人同行。「易泊遊」服務推出後，他於三日前預約於服務啟用首日赴港，經珠海過關、行駛港珠澳大橋，全程耗時不足兩小時，早上8時便抵達香港口岸。

他認為「易泊遊」通關全程流暢高效，非常方便，且相較申請「粵車南下」入境市區的手續更簡易，適合家庭出行；而且預約時間更靈活，若天氣惡劣，可隨時改動離港行程。

唐先生稱，首次舉家三代同行來香港旅遊，形容是未出發先興奮，前一晚「根本睡不著覺」。女兒是首次赴港，特意帶她到迪士尼實現「公主夢」，帶長輩遊覽大嶼山感受自然風光。他表示，一家六口「易泊遊」出遊，節省近千港元（約127.7美元），省下的錢可「買些小朋友喜歡的東西，或者食餐好都不錯」，他考慮多來香港遊玩，下次赴港準備到市區觀光。

來自佛山的旅客歐先生和盧先生亦對新措施讚不絕口。歐先生表示，措施令他更深入了解香港，促進消費，他形容流程很順利和方便，購物後可直接將物品放上車。盧先生特別提到，有關措施申請流程簡潔，香港道路指引清晰，回佛山後會向朋友推薦。

香港國際機場去年11月推出的「易泊飛」服務，其覆蓋範圍亦已擴展至整個大灣區。機管局署理行政總裁姚兆聰25日表示，內地旅客在泊好車後，再在香港機場轉乘飛機飛往全球各地，至今已有5000車次及逾3萬人次旅客使用、有1.2萬車主登記，反映服務受到旅客歡迎，對穩固香港航空樞紐地位很重要。

陳美寶表示，「易泊飛」服務為「粵車南下」打響頭炮，成功將港珠澳大橋及香港國際機場兩項世界級基建結合起來。對於會否考慮將粵車南下擴展至其他口岸，一些來自佛山和深圳的粵車旅客反映，都很享受在港珠澳大橋自由自在駕駛的體驗。當局會累積經驗，密切檢視，並與廣東省當局和相關口岸繼續商討。

精華 FAQ

  • 唐先生三日前預約，經珠海過關並走港珠澳大橋入港，全程不足2小時，早上8時便抵達香港口岸。他形容通關流暢高效，較以往多次換乘更適合家庭同行。

  • 唐先生表示，一家6口使用「易泊遊」出遊，合共節省近千港元，約127.7美元。他認為省下的錢可用來買小朋友喜歡的東西，或一家人吃餐好。

  • 機管局指出「易泊飛」已擴至整個大灣區，累計有5000車次及逾3萬人次使用，顯示受歡迎；當局則表示會累積經驗，持續檢視並與廣東省及相關口岸商討後續擴展。

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