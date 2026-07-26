系列政策奏效 高薪人才逆襲「回港」 新加坡急研對策

港府推出系列政策，讓香港成為全球最熱的投資樂土。圖為香港市中心的幾棟金融大廈。 （中新社資料照片）

港府 近年推出一系列政策「搶人才」，加上與內地市場「內聯外通」的優勢，令香港 成為全球最熱的投資樂土和人才匯聚高地。

大公報報導，香港去年IPO集資總額超過2856億元（港幣，下同，約364.8億美元），重登全球新股集資中心榜首。至今年6月30日，已向港交所遞交上市申請的企業超過500家。至去年底，香港單一家族辦公室達3384間，財富管理規模達35兆元。

據外媒日前報導，有大量高薪金融人才由英國、新加坡 「逆襲」回流香港，新加坡當局更憂慮人才遭香港搶走，開始研推對策，與投資業界商討減稅方案，以留住資本和人才。香港的人力資源顧問表示，香港獨一無二的大中華市場基因等因素，是新加坡無法透過減稅彌補的底層優勢。

疫情過後，有不少聲音認為香港高薪金融人才已全部流往新加坡，但實情是明顯出現大逆轉。據英國金融時報日前引述消息報導，新加坡金融管理局已與多家投資機構展開商討，計畫降低基金經理的相關稅率，以維持該國的競爭力並留住專業人才。

報導引述不願透露姓名的知情人士指出，多位基金高管已向新加坡監管機構反映，香港即將推行的稅法修訂，很可能會引發一波向香港搬遷的「遷徙潮」。新加坡金管局在回覆金融時報查詢時表示，當局目前「正積極檢視相關措施，以進一步提升新加坡」作為金融機構與人才樞紐的競爭力。

據悉，港府正提議豁免廣泛另類資產管理機構的「附帶權益」（Carried Interest，即表現費）稅項。附帶權益是指基金經理從投資利潤中獲得的獲利分成，通常占其年度總薪酬的極大比重。

金融時報指出，新加坡金管局目前正在討論的其中一項措施，是調低一項特定稅務激勵計畫的稅率。在該計畫下，符合資格的投資集團現時僅需繳納10%的稅率，遠低於新加坡17%的標準企業利得稅率。調低該稅率將有助於投資機構將節省下來的稅務成本，轉化為旗下投資組合經理的薪酬福利。當地投資專業人士警告，香港計畫推行全面的稅制改革，可能吸引高薪的投資組合經理轉戰香港。甚至有新加坡基金公司，考慮在香港設立辦公室。