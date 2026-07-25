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史上最高學歷? 港姐12強「7碩士1博士」 新曝光泳裝照超吸睛

香港新聞組／香港25日電
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「2026香港小姐競選」12強佳麗泳裝照，吸引不少網友關注。(取材自微博)
「2026香港小姐競選」12強佳麗泳裝照，吸引不少網友關注。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

2026香港小姐12強以高學歷成為焦點，7人具碩士以上背景，年齡介於20至27歲，並透過宣傳片與泳裝照持續升溫話題。

TVB年度選美盛事「2026香港小姐競選」決賽進入倒數，12強佳麗近日陸續推出官方宣傳片及第二輯泳裝照，持續為決賽暖身。不過，相較往年聚焦外貌與身材，本屆最大亮點仍是「高學歷」，12位佳麗中共有7人具碩士以上學歷背景，包括碩士畢業、碩士生及一位博士生，占總人數逾半，被港媒形容為近年最受矚目的「高學歷港姐」。

本屆12強年齡介於20至27歲，不少人曾赴海外留學或擁有專業背景。其中，李澤欣、李澄晴、譚雅文、楊媛媛、周芳姿、顏懿菲及湯家琳均具碩士以上學歷；魏欣則畢業於英國愛丁堡大學工程學士及碩士課程。學歷最高的顏懿菲目前正攻讀心理學博士，並表示希望未來成為大學教授，以學術研究回饋社會。

對於外界認為高學歷有助奪冠，李澤欣認為，學歷並非唯一標準，真正的智慧還包括溝通能力、應變能力及人生態度；譚雅文則表示，多年的求學歷程讓自己更加成熟，也累積了不少人生閱歷。港媒指出，近年港姐競選愈來愈重視個人特質、專業能力及綜合表現，而非僅以外貌取勝。

除了高學歷話題，TVB近日公開12強全新官方宣傳片，佳麗換上不同色系禮服，在花海、水景及森林等場景拍攝，夢幻風格獲不少網友好評，認為整體製作質感較往年提升。第二輯泳裝照曝光後，同樣掀起討論，李澤欣、魏欣及顏懿菲等熱門佳麗的人氣持續升溫，被視為后冠熱門。

本屆港姐選拔過程也話題不斷。賽前因擁有大批社群粉絲而備受看好的溫思婷，最終無緣12強，引發熱議。TVB總經理（節目內容營運）樂易玲表示，評選主要依據佳麗整體表現，並無特別偏好。此外，原本入圍的吳倬希因個人原因退賽，由曾參選多倫多華裔小姐的陳梓穎遞補晉級，也成為本屆另一項焦點。

12強佳麗職業背景同樣多元，涵蓋ESG顧問、產品經理、主題樂園演員、高級訂製品牌版師助理及行政助理等，也有人擅長舞蹈、音樂、主持及運動，展現新世代女性兼具專業能力與多元才華的一面。

「2026香港小姐競選」決賽將於8月30日舉行。隨著官方宣傳片、泳裝照及外景拍攝內容陸續曝光，今年港姐話題持續升溫，在高學歷與高顏值兼具的12強陣容中，誰能最終摘下后冠，備受外界期待。

精華 FAQ

  • 最大亮點是參賽佳麗學歷普遍偏高，12人中有7人具碩士以上背景，包含碩士畢業、碩士生與1位博士生，因此被外界形容為近年最受矚目的高學歷港姐。

  • 李澤欣、李澄晴、譚雅文、楊媛媛、周芳姿、顏懿菲及湯家琳都屬碩士以上學歷；其中顏懿菲正攻讀心理學博士，學歷最高，並希望未來成為大學教授。

  • TVB已釋出12強官方宣傳片與第二輯泳裝照，帶動李澤欣、魏欣、顏懿菲等人氣升溫；此外，溫思婷落選、吳倬希退賽由陳梓穎遞補，也成為外界討論焦點。

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