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「粵車南下」擴大 大灣區9市全開 入香港預約名額倍增

香港新聞組／香港25日電
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「粵車南下」政策將推廣至粵港澳大灣區全部九個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠...
「粵車南下」政策將推廣至粵港澳大灣區全部九個內地城市，即新增深圳、佛山、東莞、惠州和肇慶。(中新社資料照片)

AI摘要

文章摘要整理：

「粵車南下」擴展至大灣區9市，香港市區每日預約名額增至200輛，並配合「易泊遊」提升自駕入港與轉乘便利，帶動旅遊零售及酒店業看好後市。

「粵車南下」政策25日起擴展至粵港澳大灣區全部9個內地城市，新增深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶，每日入境香港市區預約名額由100輛增至200輛，每輛車可在港停留最多三天。同日，香港機場管理局亦推出「易泊遊」服務，便利內地及澳門旅客經港珠澳大橋自駕抵港後，在香港口岸停車再轉乘公共交通進入市區，進一步提升跨境出行便利。

綜合文匯報、大公報報導，香港運輸署表示，「粵車南下」自去年底推出以來運作大致暢順，申請及預約數字持續上升。截至7月中，入境香港市區申請已超過1.3萬宗，其中逾1.1萬宗獲批，累計預約出行超過9000車次。配合計劃擴展，廣東車輛查驗中心已由最初13間增至23間，稍後將增至28間，覆蓋大灣區全部內地城市，除辦理驗車外，也向車主介紹香港交通規則及道路安全資訊。

不過，由於颱風「紅霞」逼近，部分原定25日率先南下的車主考量行車安全，決定待天氣穩定後再啟程。

內地車友社群「OMC有趣車」負責人陳灝麟表示，在第二階段開放城市公布前，不少車主天天關注消息，希望自己所在城市納入名單，「緊張程度堪比等高考放榜」。他指出，目前申請者主要是希望率先體驗新政策，以及經常往返香港探親、旅遊或工作的車主。

身為首批「粵車南下」車主之一，陳灝麟平均每兩周駕車來港一次，除了工作，也會與家人到迪士尼樂園、海洋公園等景點遊玩。他表示，港元匯率具優勢，不少電子產品及商品價格較內地更具吸引力，自駕可一次購買較多商品，以車尾箱載運，不必受行李重量限制，也讓旅程更具彈性。

另一方面，機管局推出的「易泊遊」亦受到關注。有車主認為，香港市區停車位有限、部分停車場出入口較狹窄，加上內地車輛採左軚設計，駕駛及泊車有一定挑戰，若可將車停泊於香港口岸，再轉乘公共交通進入市區，既保留自駕往返兩地的便利，也能減少在香港市區駕駛的壓力。

零售及酒店業普遍看好政策效益。批發及零售界立法會議員邵家輝表示，自駕來港旅客普遍消費力較高，每日名額增至200輛後，有助帶動商場、餐飲及零售市道，預料業界將推出更多泊車、購物及餐飲優惠吸客。

美麗華集團首席營運總裁陳宗彝則表示，自駕旅客多為家庭客，兩代甚至三代同行比率較高，不僅有助提升酒店住宿需求，也因車尾箱提供更大載物空間，可提高旅客購物意願，進一步帶動零售及餐飲消費。

粵車南下再跨大步(資料來源：綜合文匯報、大公報)
粵車南下再跨大步(資料來源：綜合文匯報、大公報)

精華 FAQ

  • 政策25日起擴展至大灣區全部9個內地城市，除原有城市外，新增深圳、佛山、東莞、惠州及肇慶，令更多廣東車主可申請入境香港市區自駕。

  • 每日入境香港市區預約名額由100輛增至200輛，等於倍增；每輛車可在港停留最多3天，讓旅客可更靈活安排購物、探親、工作或短途旅遊行程。

  • 旅客可經港珠澳大橋自駕抵港後，先把車停在香港口岸停車，再轉乘公共交通進入市區，既保留跨境自駕便利，也可減少在香港市區駕駛和泊車壓力。

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