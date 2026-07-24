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香港動漫電玩節創歷來最大規模 美「Pop Art教父」助陣

香港新聞組／香港24日電
第27屆香港動漫電玩節預計吸引大批動漫迷入場；圖為動漫電玩節現場展出的大型動漫玩...
第27屆香港動漫電玩節預計吸引大批動漫迷入場；圖為動漫電玩節現場展出的大型動漫玩偶。（中通社）

AI摘要

文章摘要整理：

第27屆香港動漫電玩節擴至Hall 5，規模創新高，日清更聯乘Ron English推出「清仔Grin」藝術作品與限量收藏品，成為展會焦點。

第27屆香港動漫電玩節24日起一連5天在香港會議展覽中心登場，今年首度擴展至Hall 5，成為歷來規模最大的一屆，展覽總面積較去年增加約一成，可同時容納3.8萬人，吸引201家參展商及689位參展創作者參與，涵蓋動漫、電玩、模型、卡牌及潮流玩具等多元內容。除了各大品牌推出限定商品外，日清食品今年更邀請享譽國際、被譽為「當代Pop Art（波普藝術）大師」的美國藝術家Ron English首度攜手合作，推出全新「清仔Grin系列」藝術作品及限量收藏玩具，成為本屆展會焦點之一。

日清食品表示，此次展覽除了首度公開多幅限量版畫，更在會場展示高達120公分的立體「清仔Grin」雕塑，將品牌經典吉祥物「清仔」重新詮釋。Ron English被外界譽為「街頭藝術教父」，在他眾多代表作中，最廣為人知的視覺元素便是「Grin」骷髏笑臉。這次與日清合作，Ron English首次將「Grin」元素融入品牌經典代言人「清仔」。

他表示，清仔不僅是一個品牌吉祥物，更是跨越世代的經典角色，因此希望透過自己的藝術風格，讓這個形象展現新的生命力。他透露，除了招牌骷髏笑臉外，這次還特別替清仔加入較少出現的尖牙細節，使角色在保留原本親切感之餘，也增添一絲帶有玩味與反差感的街頭藝術特色。

此次展覽同步推出四款限量版畫，分別以「連結（Got You!）」、「力量（Power）」、「活力（Stay Active）」及「微笑（Peaceful Smile）」為主題，每款全球限量50件，並附有Ron English親筆簽名。此外，現場也推出15公分高的「清仔Grin」限量藝術公仔，吸引不少藝術玩具收藏家關注。

Ron English表示，每次赴香港都會特地到各大商場的玩具店尋寶，因為在海外很少能看到如此集中的玩具專門店，可以一家接著一家慢慢探索，這些看似平凡的日常經驗，往往都能激發新的創作靈感。

今年動漫電玩節除藝術展區外，多家品牌亦推出限定商品。近期在香港掀起熱潮的爆旋陀螺設立大型專區，會場販售多款熱門產品，但採網上抽籤方式購買，不開放現場排隊；Sanrio Gift Gate則首次橫跨兩個展館設展，帶來香港獨家首發的埃及主題系列商品，以及多款全新長腿百變造型角色商品，吸引大批粉絲到場。

主辦單位表示，今年展覽規模再創新高，不僅參展商及創作者數量增加，展區內容也涵蓋動漫、電玩、模型、潮流玩具及原創設計等多元領域，預料將吸引大量市民及海外旅客進場參觀，帶動香港暑假動漫及潮流文化熱潮。

精華 FAQ

  • 第27屆香港動漫電玩節首度擴展至Hall 5，展覽總面積較去年增加約1成，可同時容納3.8萬人，並有201家參展商及689位創作者參與，為歷來最大規模。

  • 雙方首度合作推出全新「清仔Grin系列」藝術作品，包括多幅限量版畫、高達120公分的立體雕塑，以及15公分高的限量藝術公仔，均融合Ron English標誌性的Grin元素。

  • 除日清展品外，爆旋陀螺設大型專區並以網上抽籤方式發售熱門產品，Sanrio Gift Gate則跨兩個展館設展，帶來香港獨家首發的埃及主題商品及多款新造型角色商品。

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