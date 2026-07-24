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DFS再傳歇業 月底關香港尖沙咀店 美妝半價搶購一空

香港新聞組／香港24日電

AI摘要

文章摘要整理：

DFS廣東道旗艦店傳月底結業並展開清倉，美妝護膚半價引發搶購；隨著港澳業務易手與多地撤店，品牌在港實體版圖再度縮減。

香港零售業結業潮持續蔓延，國際知名奢侈品零售免稅商DFS Group（Duty Free Shoppers）位於尖沙咀廣東道新太陽廣場（力寶太陽廣場）的旗艦店，近日驚傳將於7月31日正式結束營業。消息一出，隨即引發大批市民與旅客前往「趕尾班車」掃貨。店內多個專櫃美妝品半價，貨架已被搶購一空，貼滿產品售罄告示。

香港01報導，實地觀察顯示，DFS廣東道旗艦店近日無預警推出大規模清倉促銷活動，精選商品折扣低至三至四折。其中，美妝與護膚專區更推出高達五折（半價）的重磅優惠，吸引大量下班白領與市民排隊搶購。美妝區絕大多數專櫃及貨架在短時間內即被清空，店員紛紛貼上「感謝支持！本品牌產品已售罄」的告示。

此外，熱門的太陽眼鏡區域亦實施嚴格的人流管制，現場排隊人龍綿延不絕，至傍晚更需宣布「截龍」停止排隊。據現場店員透露，尖沙咀店預計營運至7月31日，惟若店內存貨提前售罄，不排除會採取「賣完即關店」的做法，提前結束營業。

回顧DFS在港發展，該集團近年持續對全球門店進行網絡戰略重組與規模縮減。早於去年（2025年）8月底，DFS 便已關閉了開業多年的尖東華懋廣場門店。今年初，DFS更進一步將香港及澳門業務出售予「中免集團」（中國旅遊集團免稅），完成資產交割；隨後其香港官方網站亦已於今年3月19日正式停止營運服務。

業界分析指出，繼退出現場周邊的餐飲及配套設施後，DFS撤出廣東道地標旗艦店，標誌著該品牌在港的實體版圖再度大幅收縮。在尖沙咀旗艦店結業後，DFS在全港僅剩銅鑼灣希慎廣場的美妝概念店繼續營運。

面對全球旅遊與消費模式轉變，DFS近年先後退出塞班島、威尼斯、澳洲及紐西蘭等海外市場，澳門新馬路M8分店亦已於去年年中熄燈。本次廣東道旗艦店的落幕，不僅折射出奢華品免稅零售業在後疫情時代的轉型陣痛，也再次為香港核心商區的零售生態帶來深刻震撼。

精華 FAQ

  • 報導指DFS位於尖沙咀廣東道新太陽廣場的旗艦店，近日傳出將於7月31日正式結束營業，消息帶動不少市民與旅客到場搶購清貨商品。

  • 店內大規模清倉，精選商品折扣低至3至4折，其中美妝與護膚專區更推出半價優惠，吸引大量排隊人潮，相關貨架很快被掃空。

  • DFS近年持續收縮全球業務，香港及澳門已售予中免集團，香港官網亦已停止服務；在港只剩銅鑼灣希慎廣場美妝概念店營運，海外多地門店也相繼退出。

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