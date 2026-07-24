菲爾茲獎2得主王虹、鄧煜 曾在香港、大灣區留下足跡

王虹去年12月曾在香港大學進行演講，當時吸引大批學生慕名而來。(取材自微博)

AI摘要 文章摘要整理： 菲爾茲獎得主王虹曾在港大演講，鄧煜則從深圳成長並登上世界數學巔峰，兩人都在香港與大灣區留下鮮明足跡。

為中國數學家創造「零的突破」、勇奪菲爾茲獎的王虹與鄧煜，跟香港 乃至整個大灣區 也有頗深淵源。其中，王虹去年12月曾在香港大學進行演講，吸引大批學生慕名而來。從當時學生們上傳社交平台的相片可見，整場演講座無虛席，台上台下討論熱烈。有在場學生在社交平台形容王虹甚有大將之風，「從容不迫，優雅地展示著智慧」。至於鄧煜，則出生於深圳，其母校老師形容，「這個孩子最大的特點，就是領悟力特別強，吸收知識特別快。」

文匯報報導，有港大學生日前在小紅書 發圖文，憶述去年王虹演講情況：「如願見到了天才數學家王虹，演講主題翻譯為中文是三維空間中『掛谷猜想』的證明。大概十米左右的距離。踩著點到周亦卿樓已經人山人海了，只能站在後排聽。」

從當時的上堂影片可見，王虹以流利英語講解「掛谷猜想」，演講廳內坐滿了人，還有不少外國學生，王虹非常耐心授課，講課過程中時常會詢問台下學生有沒有疑問。王虹講解的「掛谷猜想」確實需要數學知識基礎足夠豐富、數學能力強才能理解當中的奧秘，但王虹教授過程從容不迫，學生們耐心聆聽。有學生描述：「她一開口，整個教室安靜下來，輕聲細語中有一股堅定的感覺。她拿著筆在手寫筆記上圈畫，字和圖都很簡潔漂亮。」

另一名菲爾茲獎得主、中國數學家鄧煜則是從深圳課堂走向世界數學之巔，是灣區培育出來的天才。據了解，少年時代的鄧煜，差點走上了另一條人生道路。小時候，他學習圍棋，距離職業棋手只有一步之遙，並在棋盤上磨出了專注力和近乎本能的「運算」習慣。

2001年，他考進深圳高級中學。從該校退休多年的馮躍峰老師接受內地傳媒訪問時，對鄧煜印象深刻。馮躍峰說，初一數學課上，當其他同學還在低頭抄寫筆記時，坐在角落裡的鄧煜已經開始推演課堂之外的數學公式。自此之後，每逢周末，馮躍峰都會把鄧煜接到自己家中義務輔導。後來，鄧煜曾回憶自己的成長時說：「如果不來深高，或許會有好的高考成績，但不會有好的競賽成績，更不會對數學產生興趣。」

接受競賽訓練後，鄧煜的成長速度令人驚嘆。初中三年，他不僅完成了初中數學課程，還基本學完了高中數學內容。初三畢業時，他嘗試做高考數學試卷，150 分滿分的試卷，成績不會低於 130 分。2005年，鄧煜首次參加全國中學生數學冬令營便獲得金牌，卻遺憾未能進入國家隊。一年後再次參賽，他不僅再次摘得金牌，更在一道數論題，全場僅他一人解出；另一道試題，他以一種命題老師都未曾想到的思路給出解法，最終獲得冬令營特別獎，成為20多年來全國第三位獲此殊榮的學生，並順利入選國家隊。