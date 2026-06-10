香港公僕統一加薪2% 追溯至4月生效 工會失望：幅度太少

香港示意圖。(圖：shutterstock)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 香港公務員明年起劃一加薪2%，並追溯至今年4月1日生效。

香港公務員明年起劃一加薪2%，並追溯至今年4月1日生效。 重點二： 今次調薪涉約60億港元公帑，政府指財政影響可接受。

今次調薪涉約60億港元公帑，政府指財政影響可接受。 重點三：多個工會對加幅感失望，憂影響人才吸納與留任意願。

香港 公務員事務局局長楊何蓓茵9日公布，行政長官會同行政會議決定向公務員職方提出薪酬調整方案，公務員劃一加薪2%，生效日期追溯至今年4月1日，涉總公帑開支約60億元（港元，下同，約7.65億美元）。行政長官李家超強調，處理公務員薪酬調整的既定機制一向行之有效，而10月起推行的評核優化計畫，將建立優秀團隊及清晰獎罰制度。

大公、文匯報報導，楊何蓓茵10日將會同4個公務員中央評議會職方代表會面，聽取意見，其後向行會匯報並作出最終決定。今次2%的上調，涉總公帑開支大概60億元，其中公務員、廉政公署及輔助部隊人員涉款約27億元，政府資助機構資助額涉款約33億元。

楊何蓓茵表示，行會已經平衡和考慮到現時政府的財政狀況、未來需要的財政承擔、為一些可能發生的事件、或地緣政治局勢帶來不可預期的一些狀況要作不時之需的準備等六大因素，考慮後認為該薪酬加幅對財政影響是可以接受的水平。

楊何蓓茵指出，過去一年，香港經濟錄得增長，生活開支溫和上升，私營市場雇員薪酬趨勢淨指標均錄得正數，反映私營市場薪酬普遍上漲。隨著香港經濟持續增長，加上特區政府財政狀況有所改善，在本年度作合理薪酬調整，有助維持公務員士氣，亦是對整體公務員團隊工作成果的肯定。

公務員事務局將於10月1日起開始推行公務員評核制度優化計畫（第一期），楊何蓓茵表示，對能力未達標者會有清晰要求、適當培訓和勸導，若評核仍未達標，或會啟動退休機制。

香港公務員總工會主席馮傳宗直言對加薪幅度深感失望，擔心公務員薪酬與市場平均薪酬的差距愈來愈大，或會影響公務員團隊吸納人才，以及現職同事的留任意願，相關情況須關注及處理。

香港特區政府公務人員聯會主席李方冲指，對這次「一刀切」的決定感到失望，但相信大部分同事只能接受有關安排。問及公務員評核機制優化計畫，他說工會是支持的，但同事普遍擔心部門首長會否將「5%表現不佳者」視作硬指標，因要湊夠名額，將原本表現達標者列為欠佳。

勞聯主席、立法會議員林振昇，以及勞聯秘書長、立法會議員周小松均對今次加薪幅度深表失望，認為除了未能追上過去兩年累積的通脹水平，亦再次偏離中層及高層薪酬趨勢淨指標。若公務員薪酬水平進一步落後於私營機構，長遠將不利於政府延攬與挽留優秀人才。