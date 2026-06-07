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車藏毒避查 香港26歲男連撞3車落網 涉狂駕販毒罪

香港新聞組／香港7日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：26歲男司機駕Tesla違例切線後拒停車，加速逃走。
  • 重點二：警方在旺角攔截時遭連撞警車及私家車，兩人受輕傷。
  • 重點三：司機最終在土瓜灣停車場被捕，車內檢出26粒依托咪酯煙彈。

一輛特斯拉(Tesla)私家車5日晚在香港紅磡違例切線，26歲朱姓男司機未按警方指示停車，加速逃去，駛至旺角基堤道被警車封鎖去路，繼而連番撞向警車及前後兩車突圍，掉頭逆線逃離。警車之後在西九龍一帶兜截，最終在土瓜灣一屋苑停車場逮捕司機，在車上檢獲26粒依托咪酯煙彈，遂以「狂亂駕駛」及販毒罪拘捕司機，事件中一名警員和一名被撞私家車司機受輕傷，案件由九龍城警區反黑組跟進。

西九龍交通警員5日晚10時許在紅磡道近德康街發現一輛特斯拉違例切雙白線，遂上前示意停車，司機加速沿公主道往旺角方向駛離。警車尾隨追截及通知上鋒增援。

據網片顯示，特斯拉駛至旺角基堤道近界限街時，被困在左線近燈位，前方有一輛私家車，後方有一輛小巴，而鄰線則有兩輛警車。

特斯拉多次衝向前後車輛及旁邊的警車，企圖在狹窄空間突圍，當時至少有三警員在車旁不斷警告，特斯拉其後在車罅掉頭，逆線逃去。據悉，其中一名34歲警員曾以伸縮棍敲打車窗，致手部受傷。另一名33歲朱姓私家車司機頸部受傷，二人由救護車送廣華醫院治理。

警方衝鋒隊其後發現涉事特斯拉駛往土瓜灣環安街「環海．東岸」停車場，警員即封鎖各出入口，經搜索後拘捕涉事司機，當時車內並無其他乘客，並在車廂檢獲26粒依托咪酯煙彈。警犬其後奉召在場協助徹底搜車，涉事特斯拉由拖車拖走，其車頭車尾均損毀，右車窗爆裂。

被捕的男司機涉嫌「狂亂駕駛」及「管有危險藥物」罪名被扣留調查，案件交由九龍城警區反三合會行動組跟進。

在基堤道被撞私家車車尾凹陷，泵把(保險槓)脫落，被撞警車則左車身損毀，而小巴則損毀不嚴重。案件交由九龍城警區反三合會行動組跟進。

精華 FAQ

  • 西九龍交通警員在紅磡道發現Tesla違例切雙白線，遂上前示意停車，但司機未有理會，反而加速沿公主道往旺角方向逃去，警車隨即尾隨追截並通報增援。

  • Tesla在基堤道被困後，多次衝向前後車輛及旁邊警車企圖突圍，導致一名警員手部受傷及一名私家車司機頸部受傷，另有警車、私家車及小巴受損。

  • 衝鋒隊其後鎖定涉事Tesla駛入土瓜灣環海．東岸停車場，封鎖出入口並入內搜索，最終拘捕26歲男司機，並在車廂內檢獲26粒依托咪酯煙彈。

特斯拉 Tesla 香港

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