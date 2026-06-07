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香港國際人才職業博覽會 吸引內地、海歸生 新增AI服務

香港新聞組／香港7日電
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：香港國際人才職業博覽會新增AI拍照與履歷優化服務。
  • 重點二：參與求職者以內地赴港及海歸高學歷畢業生為主。
  • 重點三：多家企業聚焦AI、數據與國際化人才招聘需求。

2026香港國際人才職業博覽會（第一季）6日於灣仔合和酒店舉行，活動以「教育賦能，創科驅動，人才引領，強化香港八大中心國際地位」為主題，為求職者提供多元化崗位，吸引了不少高學歷畢業生到場求職，他們以香港院校畢業生為主，其中以內地赴港人士占多數，亦不乏海外留學歸來的學生，各人紛紛將職涯錨點投向香港。此外，博覽會今年新增AI特色拍照與簡歷優化服務，提高申請人的面試成功率，並提供符合香港風格的個人形象設計，現場更增設雙語服務，希望吸引外國人才參與。

香港文匯報報導，活動由特區政府勞工及福利局、香港人才服務辦公室擔任官方策略夥伴，香港優才及專才協會、香港管理專業協會及香港經濟日報聯合主辦，香港人才集團承辦。現場人頭攢動，氣氛熱烈，不少參展商積極招募人才。

港怡醫療招聘負責人表示，今年公司在AI及資訊科技方面有較多發展，希望招聘IT、數據分析及文職等後勤崗位，暫已收到不少求職申請，以IT及文書工作居多，大部分持有碩士學歷，以內地赴港人士為主。她指6日求職者背景多集中於金融及科技行業，醫療專業人才相對較少，「護士及醫生需持有相關執業牌照，暫未遇到合資格人選。」

專注互聯網創新產品全球孵化的Flat Incubator首次參展，其海外招聘經理Tanya表示，公司希望在香港招聘更多具海外視野的專業人才，將中國優秀社交產品推向國際市場。

其公司總部位於香港，並在廣州及武漢設有據點，今次主推「海外社交運營」崗位，現場收到的履歷大多來自內地求職者，以碩士為主，不少人有海外留學背景，有助理解海外用戶文化。公司希望透過參展增加本地影響力，讓品牌及產品走向國際，同時招攬更多本地及具有國際視野的專業人才。

來自湖南長沙的廖先生於上月在澳洲新南威爾士大學畢業，主修物理及統計，希望在香港找數據分析或海外市場相關工作，「現場崗位多為文職及社會科學類，與所學專業有差距，但相信十年海外生活經驗會有優勢。」

他預期薪酬約2萬港元(約2500美元)至2.5萬元，相信自己適應能力強，更看重工作內容是否符合個人發展。他透過網上平台及「高才通」計劃得知博覽會，更傾向留港發展，但也會考慮深圳、上海等內地一線城市。

來自吉林的香港教育大學心理學本科應屆畢業生Valeria直言不會要求太高薪水，否則「可能就沒有工作了」，她指文科生起薪點約1.4萬元，理想是1.8萬元，「雖然稍微有點困難，但只要達到市場水平便會考慮。」她未來有意攻讀碩士，但地點不限於香港，也不排除到廣州、深圳等城市發展。

英國華威大學金融碩士畢業生Lauren來自深圳。她說，現場不少參展商只讓求職者掃碼投遞履歷，較少提供即場面談，「我希望可以在現場有面談的機會，更好地了解公司及應聘崗位。」她曾在內地大公司擔任金融產品經理，擁有豐富經驗，希望找到與專業匹配的金融中後台職位，繼續在香港發展。

精華 FAQ

  • 今年博覽會新增AI特色拍照、簡歷優化與符合香港風格的形象設計，並設雙語服務，目的是協助求職者提升面試成功率，同時吸引外國人才參與。

  • 到場者以香港院校畢業生為主，其中內地赴港人士最多，也有海歸學生。他們多希望留港發展，關注數據分析、金融、科技及海外市場相關職位。

  • 參展企業多看重AI、資訊科技、數據分析及具海外視野的人才。部分公司還希望招募能把中國產品推向國際市場的人員，並補充後勤與文職崗位。

香港

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