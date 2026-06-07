香港漁農全面升級 「優鮮港品」7月領航 掃碼可溯源

漁護署6日公布本地漁農產品全新統一品牌，公開介紹品牌標誌與吉祥物「為食仔」同「為食龍」。 (取材自漁護署臉書)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 漁護署推出統一品牌「優鮮港品」，主打本地優質安全減碳食材。

漁護署推出統一品牌「優鮮港品」，主打本地優質安全減碳食材。 重點二： 品牌設嚴謹認證與溯源標籤，掃碼即可查來源與生產資訊。

品牌設嚴謹認證與溯源標籤，掃碼即可查來源與生產資訊。 重點三：業界普遍支持新品牌，冀助拓展本地及大灣區市場。

香港 特區行政長官李家超在去年發表的施政報告中提出推動漁農業發展，在發展現代化水產養殖及增加本地海魚養殖產量的同時，特區政府漁農自然護理署6日透露，將推出本地漁農產品全新統一品牌「優鮮港品Hong Kong Harvest」，以「本地、優質、安全、減碳」為四大核心價值，讓本地漁農業界申請有關優質產品的認證，在嚴謹的認證溯源體系以及全方位推廣計畫下，為市民提供清晰可靠的本地食材識別標準，助力香港漁農業升級與可持續發展。立法會漁農界議員陳博智歡迎漁護署推出有關品牌，形容這是推動本地漁農產品「由產地到餐桌」的重要里程碑。

香港文匯報報導，漁護署署長黎堅明6日在香港的「全國放魚日」活動上的簡報會表示，「優鮮港品」是為了配合政府的「漁農業可持續發展藍圖」而推出，為本地漁農產品建立品牌形象，提升市場競爭力，同時方便市民識別及選購優質本地食材。新品牌7月4日舉行啟動禮，正式向市場推出，現場將設本地漁農主題互動遊戲及優質產品試食環節，鼓勵公眾多選購、多支持本地漁農產品。

他強調，「優鮮港品」是一套嚴謹的品控、認證與溯源體系，確保每款產品符合「本地、優質、安全、減碳」四大要素，讓市民買得安心、食得放心。

香港品質保證局主席黃家和介紹，品牌認證標準涵蓋生產規範、處理流程和食品安全等多項要求，認證產品獲發溯源標籤，市民只要用手機掃描，即可查看食材養殖或種植來源、生產資訊，全程透明可追溯，如同「食材出世紙」。

香港海洋公園行政總裁黃嗣輝表示，園方受漁護署委託負責推廣該品牌，包括組織漁農場導賞團、走進校園與企業開展宣傳教育，向公眾傳遞「本地食材更新鮮、運輸更低碳」的可持續飲食理念，鼓勵支持本地漁農產業。

陳博智6日表示，統一溯源品牌獲業界積極回應，逾六成從業員也表達申請意願。

陳博智認為，新品牌是本地漁農業由傳統走向高質量發展的重要支點，冀政府在首份五年規畫中納入「優鮮港品」的長遠定位及發展，打造連接本地漁農產品生產、加工、物流、零售及餐飲的完整鏈條，讓「香港出品」在本地及大灣區市場建立鮮明而具信譽的品牌形象。

有本地漁農業界人士6日表示，均表示全力支持特區政府漁農自然護理署推出漁農產品全新統一品牌「優鮮港品」。有漁戶認為統一品牌有助本地漁產品開拓海外以及內地市場，而他曾隨同漁護署到深圳參展，其產品獲得內地多間酒店和高檔餐廳垂青。農業代表指認證制度等同為本地蔬果發出「身分證」，有助建立消費者信心。

另據大公報報導，此外，為響應「全國放魚日」，漁農自然護理署6日在印洲塘海岸公園及南大嶼海岸公園，投放約6.2萬條屬本地魚種的幼魚，包括新增放生的鐵鱗和龍躉。今年活動以「增殖放流，生生不息」為主題，希望海洋資源生生不息，締造和諧美麗的海洋環境。

「優鮮港品」吉祥物「為食仔」、「為食龍」。(取材自臉書)