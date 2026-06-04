悼六四港警嚴查 裝甲車、戰術巴士戒備 民眾散步、祈禱…

今年是六四事件37周年，香港維多利亞公園連續第七年未有舉行燭光集會，警員和警車4日在維園附近加強巡邏待命。(歐新社)

AI重點 文章重點整理： 重點一： 六四37周年維園未辦燭光集會，仍有人散步祈禱悼念。

六四37周年維園未辦燭光集會，仍有人散步祈禱悼念。 重點二： 警方在銅鑼灣及維園嚴密布防，並截查7名疑擾亂秩序者。

警方在銅鑼灣及維園嚴密布防，並截查7名疑擾亂秩序者。 重點三：同鄉市集嘉年華安檢亦升級，連飲用水與黃色掛件都受查。

六四 事件37周年，香港 維多利亞公園（維園）連續第七年沒有舉行燭光集會。雖然如此，仍有部分市民於6月4日前往維園及銅鑼灣一帶，以散步、祈禱、默站、繪畫及展示電子蠟燭等不同方式表達悼念。警方則在區內加強部署及截查行動，並於當晚帶走7名涉嫌擾亂秩序人士。

明報報導，4日早上起，維園及周邊地區已加強警力部署。銅鑼灣崇光百貨對開、維園多個出入口及附近街道均有大批軍裝及便衣警員駐守，東角道及記利佐治街交界設置移動阻車器，限制車輛進入。維園噴水池一帶以鐵馬圍封，一號足球場對開空地亦有大批警員戒備。警方「劍齒虎」裝甲車及戰術巴士停泊區內戒備，警務副處長（國家安全）簡啟恩及國家安全處處長江學禮等人一度到場視察。

下午期間，陸續有市民到維園停留。其中兩名自稱中學生的男生在園內祈禱，一人手持十字架，另一人手持念珠，並於下午6時04分展示手機畫面。其後兩人遭警方截查。其中一名學生表示，曾被告知涉及煽動行為，並被勸喻不要繼續逗留。

一名來自湖北、未滿30歲的男子Alfred表示，當日下午乘坐高鐵抵達香港，專程前往維園。他稱自己約19歲時首次接觸六四相關資訊，其後透過海外港人及教會人士進一步了解事件，因此希望親身到維園悼念及表達支持。

報導指出，傍晚時分，頭戴印有「Freedom」字樣帽子、身穿黑色T恤的Brian亦到維園散步。他表示，希望透過到場紀念六四事件，關注歷史及相關人士的處境。他透露去年曾因到場悼念而遭警方截查及要求離開。

另外，一名前年曾於六四期間在維園被捕的青年，傍晚現身銅鑼灣記利佐治街一帶。他其後在港鐵銅鑼灣站E出口外以白布蒙眼，高舉封面為紅色的「憲法」，並用紅筆在手臂寫上多個「人」字。不久後，多名警員上前將其包圍，並帶上警車離開現場。

警方表示，當日在銅鑼灣一帶共截查5男2女，懷疑他們作出擾亂秩序行為，帶離現場後獲准離開。警方指出，執法人員會根據實際情況依法處理事件，並按國家安全、公共安全及公共秩序面對的威脅作出適當部署。

另外，第四屆「同鄉社團家鄉市集嘉年華」4日在維多利亞公園進入第二日活動，入場安檢措施較首日明顯加強，除了搜查隨身物品外，亦會詳細詢問袋內物件用途，連飲用水也會被要求當場喝，保安人員並以手持探測器掃描身體。

有市民表示，除了被要求不可攜帶剪刀入場外，背包上的黃色雞仔掛件亦被保安要求收起，引述對方稱黃色屬「敏感」顏色，處理後方獲准進場。