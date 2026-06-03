全球「房價最難負擔」城市 香港連續16年居首

香港樓宇。（中通社）

有報告指出，在全球房價 最難負擔城市的排名中，香港 連續16年居首，但有香港學者認為實際情況並非如此。

香港經濟日報今天報導，國際公共政策顧問機構Demographia最近公布2026年「國際房屋負擔能力」研究報告，按照去年第3季全球96個城市的住房中位數與市民收入中位數，計算出各城市居民的負擔水準。

依照這項計算，相關數值愈大，代表負擔愈大，比率在3倍或以下屬於可負擔，超過5倍屬於難以負擔，9倍以上則屬於無法負擔。

報導表示，今年的報告顯示，去年第3季，香港房價收入比率為14.1倍，稍低於2024年的14.4倍，較2021年高峰期的23.2倍更大幅下調近4成，這也反映出香港房價過去幾年下跌、市民收入平穩上升的情況。

但報告指出，香港房價和市民收入中位數的可負擔比率仍有14.1倍，屬於全球最難負擔城市，也是連續16年維持第一。

據報導，全球排名第2的澳洲雪梨，相關數值為14倍，幾近追平香港；排名第3為美國聖荷西，11.3倍。

但報導引述中文大學經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量說，香港房價的負擔實際上沒有那麼高，原因是香港有公屋制度（政府建房出租給市民居住），居住人口達1/3。

他認為，香港的房屋負擔水準應只有10倍，而香港作為國際金融中心，房價偏高屬正常。