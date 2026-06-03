69歲謝玲玲化身追星女 同框張凌赫、趙露思 人脈強大走遍各地

謝玲玲（右）與張凌赫合照。（取材自Instagram）

現年69歲的名媛謝玲玲與人稱林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係，她與林老太余寶珠更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱（媳婦）」相稱，相處融洽。近年謝玲玲活躍於社交平台，生活多姿多彩，更不時分享追星樂趣，近日她的一趟湖南長沙之旅，便將這份年近七十仍保持的少女心境展露無遺。

香港 01綜合報導，近年謝玲玲熱衷經營社交平台，經常與好友周遊列國，更不時分享與演藝圈紅星的合照，追星足跡遍布各地。

早前她已先後「捕獲」內地頂流男神王一博及人氣女星趙露思 ，追星戰績相當亮眼。近日她再度曬出多張與新晉男神張凌赫 的合照，並感性寫道：「轉眼就要七十，不曾想還能擁有這般雀躍心情。昔日被人追捧，如今化身追星少女，快樂從未改變。角色轉換，初心依舊，享受這份追星的小美好。」字裡行間流露對生活的熱愛，那份發自內心的喜悅，絲毫不輸年輕粉絲。

謝玲玲此行前往長林沙，收穫極為豐富。她先後與兩位內地新生代男神合照，分別是28歲的張凌赫及24歲的周柯宇。張凌赫身高190公分，入行前就讀南京師範大學電氣與自動化工程學院，因物理成績優異被稱為「理工學霸」，2020年出道後憑「蒼蘭訣」、「寧安如夢」等劇累積大量人氣，近期更因主演古裝劇「逐玉」事業再創高峰，成為炙手可熱的新一代古裝男神。

合照中張凌赫身穿拼色牛仔外套，對鏡頭比讚，謝玲玲則親密挽著他的手臂，一身大地色襯衫配白上衣，盡顯貴氣。

另一位男主角周柯宇在美國出生，2019年參演網路劇嶄露頭角，2021年透過選秀節目「創造營2021」以男團INTO1成員身分出道，近年轉戰戲劇領域，在「以愛為營」、「狙擊蝴蝶」等作品中表現備受注目。

此外，她更巧遇英國國際級歌手Jessie J，同樣把握機會合照留念，足見其強大人脈與追星熱情。