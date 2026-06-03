我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「郵差被狗咬最多」 洛杉磯連三年居全美之首

世界盃／梅西、C羅6度參戰寫歷史 本屆最年輕選手僅17歲

69歲謝玲玲化身追星女 同框張凌赫、趙露思 人脈強大走遍各地

香港新聞組／香港3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
謝玲玲（右）與張凌赫合照。（取材自Instagram）
謝玲玲（右）與張凌赫合照。（取材自Instagram）

現年69歲的名媛謝玲玲與人稱林建岳育有兩子三女，雖然二人早於1995年離婚，但她多年來與前夫家保持密切關係，她與林老太余寶珠更以「永遠的奶奶」同「永遠的新抱（媳婦）」相稱，相處融洽。近年謝玲玲活躍於社交平台，生活多姿多彩，更不時分享追星樂趣，近日她的一趟湖南長沙之旅，便將這份年近七十仍保持的少女心境展露無遺。

香港01綜合報導，近年謝玲玲熱衷經營社交平台，經常與好友周遊列國，更不時分享與演藝圈紅星的合照，追星足跡遍布各地。

早前她已先後「捕獲」內地頂流男神王一博及人氣女星趙露思，追星戰績相當亮眼。近日她再度曬出多張與新晉男神張凌赫的合照，並感性寫道：「轉眼就要七十，不曾想還能擁有這般雀躍心情。昔日被人追捧，如今化身追星少女，快樂從未改變。角色轉換，初心依舊，享受這份追星的小美好。」字裡行間流露對生活的熱愛，那份發自內心的喜悅，絲毫不輸年輕粉絲。

謝玲玲此行前往長林沙，收穫極為豐富。她先後與兩位內地新生代男神合照，分別是28歲的張凌赫及24歲的周柯宇。張凌赫身高190公分，入行前就讀南京師範大學電氣與自動化工程學院，因物理成績優異被稱為「理工學霸」，2020年出道後憑「蒼蘭訣」、「寧安如夢」等劇累積大量人氣，近期更因主演古裝劇「逐玉」事業再創高峰，成為炙手可熱的新一代古裝男神。

合照中張凌赫身穿拼色牛仔外套，對鏡頭比讚，謝玲玲則親密挽著他的手臂，一身大地色襯衫配白上衣，盡顯貴氣。

另一位男主角周柯宇在美國出生，2019年參演網路劇嶄露頭角，2021年透過選秀節目「創造營2021」以男團INTO1成員身分出道，近年轉戰戲劇領域，在「以愛為營」、「狙擊蝴蝶」等作品中表現備受注目。

此外，她更巧遇英國國際級歌手Jessie J，同樣把握機會合照留念，足見其強大人脈與追星熱情。

香港 趙露思 張凌赫

上一則

教鋼琴涉非禮16歲女學生 香港78歲老師要她喊「爸爸」

下一則

腦機介面+脊髓電刺激+外骨骼 30歲癱男再度行走

延伸閱讀

張凌赫曬九宮格密友照 C位不是田曦薇竟是「她」

張凌赫曬九宮格密友照 C位不是田曦薇竟是「她」
珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍

珍妮佛羅培茲爆新戀情 假戲真愛小11歲男星 曖昧互動全被拍
王菲戴閃鑽、情侶裝現身謝霆鋒演唱會 「愛的視角」洩56歲真實狀態

王菲戴閃鑽、情侶裝現身謝霆鋒演唱會 「愛的視角」洩56歲真實狀態
蔡少芬為張晉慶生 甜曬24年愛情 告白老公「你是我的光」

蔡少芬為張晉慶生 甜曬24年愛情 告白老公「你是我的光」

熱門新聞

涉案車輛。（取材自新黃河）

車震女網友 男碩士遭控強姦 1原因讓女方改口連喊五次自願

2026-05-18 08:30
一輛在英國展示的比亞迪電車。(路透)

中國汽車進軍全球 水土不服引發負評

2026-05-30 14:18
中方疑似派出隱藏身分的解放軍情報人員裝扮成國宴服務生，利用貼身端茶倒水的機會進行近距離監控。（截圖自Ｘ平台）

川習會國宴有貓膩？女服務生「胸型不對稱」疑藏一物

2026-05-21 09:30
中國科學家達博近日帶領整支核心研發團隊回國，加盟中科大擔任講席教授。(取材自游俠網)

85後半導體專家達博辭日職返中 分析：北京搶情報、人才取得勝利

2026-06-01 21:07
「興‧泉滴水湖泳渡挑戰賽」的直播畫面。（取材自微博）

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

2026-05-25 09:30
37歲企業董事長、雲聯車隊車手張秀軍26日發生意外離世。（取材自澎湃新聞）

受困1小時才被發現 中國37歲董事長張秀軍拉力賽意外離世

2026-05-29 22:20

超人氣

更多 >
加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡

加完油別急著走 避新型詐騙 芝警籲離開前先檢查這裡
比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼

比爾蓋茲認了 遭前妻怒控「偷吃20多次」員工聽了大傻眼
華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務

華女超短裙不穿內褲 臥底揭按摩店如何引誘性服務
敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友

敢不敢批習近平？Meta AI「撿到槍」 火力全開看呆網友
為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺

為趕租客賣130萬元房產 退休牙醫疑設局行刑式槍殺